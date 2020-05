Tile attaque désormais Apple en Europe

Nous nions vigoureusement les allégations de comportement non concurrentiel alléguées par Tile. Tile n'aime pas ces décisions. Au lieu de discuter de la question sur le fond, ils ont décidé de lancer des attaques sans mérite.

C'est en Europe que les valises pleines de larmes de Tile se sont arrêtées : la société vient en effet de faire appel à Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence. Grâce à une lettre, la firme fait part de son mécontentement du comportement anticoncurrentiel d'Apple, pointant du doigt que depuis iOS 13, les développeurs ont un accès plus restreint aux données de localisation. Comme c'était le cas lors de ses plaintes aux États-Unis, les arguments mettent en avant qu'avec la mise à jour logicielle sur iPhone, le suivi de la localisation n'était pas permanent, malgré une amélioration avec iOS 13.4. Le problème, c'est que pour fonctionner, Tile a besoin d'un suivi constant des données, expliquant le mécontentement. Apple, lui, a réagi à cette nouvelle attaque :

Se mettre dans la coquille de Calimero serait-elle une nouvelle tendance au sein du marché du high-tech ? C'est en tout cas la posture que semble adopter Tile, société qui s'est faite connaître grâce à ses petites tuiles s'agrippant à des objets du quotidien, permettant ainsi une localisation grâce à une application dédiée : l'objet partait pour les têtes en l'air. Seulement, depuis quelques mois maintenant, nous savons que la Pomme veut également se lancer sur le marché en commercialisant ses AirTags, fonctionnant sur le même principe. Tile s'est ainsi plaint de cette arrivée plusieurs fois en public, accusant Apple de pratiques anticoncurrentielles, et va encore plus loin aujourd'hui...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.