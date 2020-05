LoL Wild Rift : première vidéo de gameplay et bêta en approche

Enfin des nouvelles de LoL Wild Rift de Riot Games, le prochain hit mobile basé sur le célèbre League of Legends que les joueurs PC adulent depuis 2009. Oui, une éternité.



Le célèbre MOBA qui doit apporter une expérience très proche de la version PC tout en repensant complètement son ergonomie pour s'adapter aux mobiles et aux consoles, se dévoile enfin avec du concret au niveau du gameplay.



Regardez la nouvelle vidéo de LoL Wild Rift :

LoL: Wild Rift ne change pas la formule PvP en 5v5 mais adapte quelques points fondamentaux pour un portage réussi. De plus, Riot en a profité pour annoncer un premier test alpha sur Android et une bêta à venir dans certains pays.



Riot Games souligne que tous les héros peuvent être gagnés gratuitement dans League of Legends: Wild Rift et donc qu'il n'est pas obligatoire de payer pour jouer et progresser. Parmi les points importants qu'on n'avait pas encore lors de notre dossier LoL Wild Rift, on apprend que les matchs devraient durer entre 15 et 20 minutes. Et à première vue, la réalisation est d'excellente qualité.



Autre point, qu'on savait déjà en partie cette fois, l'adaptation de certains coups des héros. Par exemple, les skillshots de Jinx ou Shyvana seront simplifié en remplaçant un bouton par un second joystick. Idem pour les déplacements à base de stick virtuel qui devraient désorienter les fans de la version PC et du fameux point & click. Reste à savoir si le contenu sera aussi riche que sur PC, alors que Riot a promis un portage fidèle et amélioré.

Si vous souhaitez le tester, vous pouvez vous pré-enregistrer sur Google Play pour Android avec le test alpha qui a lieu au Brésil et aux Philippines. Sinon, il faudra encore patienter avant de l'avoir en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et autres pays comme les USA. Riot nous annonce une fiche App Store pour "bientôt". Certainement sous la forme de précommandes.



On rappellera que si la version console est prévue, Riot donnera une petite exclusivité aux mobiles avec une sortie d'abord sur iPhone, iPad et Android.