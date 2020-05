Pascal's Wager : une nouvelle DLC "Deep into the Dark Mist" et une remise

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous devez sans doute connaître la catégorie soul-like qui, comme son nom l'indique, s'inspire grandement de la saga vidéoludique Dark Souls. Au programme, un jeu difficile, une mécanique RPG et des bonnes prises de tête pour venir à bout des boss.



En début d'année, nous faisons la connaissance d'un certain Pascal's Wager (v1.3, 1,7 Go, iOS 9.0) qui a fait grand bruit grâce à ses graphismes exceptionnels, un scénario prenant et une durée de vie conséquente.



Les développeurs reviennent à la charge avec une nouvelle mise à jour qui amène une DLC portant le nom de "Deep into the Dark Mist".

Pascal's Wager propose une nouvelle DLC

Dans le calendrier de lancement du jeu Pascal's Wager, les développeurs avaient déjà prévu de sortir une mise à jour contenant un mode Nouvelle Partie+, une sortie Android, mais également une première DLC.



Cette dernière est désormais disponible depuis quelques heures : portant le nom de "Deep into the Dark Mist", elle va venir augmenter la durée de vie.



L'autre belle nouvelle, c'est que le studio baisse le prix du jeu, passant à 4,49€ à la place de 7,99€. Pour ceux qui ont acheté les jeux avec l'ancien tarif, le DCL est gratuit. Pour ceux qui profitent du nouveau prix, il faudra débourser 0.99€ pour s'offrir cette nouvelle aventure.

