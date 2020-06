Apple sort aussi iOS 13.5.5 et iPadOS 13.5.5 bêta

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

2

Fait rare, Apple propose deux nouvelles bêtas d’iOS et d’iPadOS en même temps !



Après la première bêta d’iOS 13.5.1 pour iPhone et d’iPadOS 13.5.1 pour iPad, voilà iOS 13.5.5 et iPadOS 13.5.5 bêta 1. Sans compter MacOS 10.15.6, watchOS 6.2.6 ou encore tvOS 13.5.1.

Quelles nouveautés dans iOS 13.5.5 ?

Apple n’a par contre pas accompagné ses nouvelles versions d’une note de version. Du coup, impossible de connaître les nouveautés à l’heure de rédiger ces lignes. L’écart entre iOS 13.5.1 et iOS 13.5.5 est déjà inhabituel pour deux moutures successives, mais Apple prend peut-être quelques précautions pour ce qui semble être la dernière version officielle pour iOS 13 avant l’arrivée d’iOS 14 dès le 22 juin prochain en bêta. Rappelons d’ailleurs notre calendrier de sortie des différentes bêtas d’iOS 14 ainsi la version finale et qu’iOS 13.5.1 sorti il y a quelques minutes bouche une faille utilisée pour le jailbreak.

Pour installer iOS 13.5.5 ou iPadOS 13.5.5, il suffit d’être développeur et d’installer le profil d’approvisionnement dédié depuis le portail Dev Center d’Apple. Ensuite, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger iOS 13.5.5.



Nous vous tiendrons informés de nos trouvailles sur cette nouvelle version. Et si vous l’avez installée, faites-nous vos retours dans les commentaires !