Un analyste affirme que d'ici 4 ans, Apple atteindra une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2018 aura marqué l'histoire d'Apple, puisque c'est l'année où l'entreprise aura franchi la symbolique barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cela est dû au succès infatigable de l'iPhone, mais aussi à la montée en force des services comme Apple Music, Apple Arcade, Apple TV +...

Les analystes pensent déjà au 2 000 milliards

Amit Daryanani est un analyste d'Evercore ISI, il fait partie des analystes optimistes quant à l'avenir de la firme de Cupertino.

Dans une note aux investisseurs publiée cette nuit il revient sur le succès d'Apple qui lui a permis d'atteindre le billiard de capitalisations boursières, mais pour lui il ne fait aucun doute que le long chemin d'Apple ne s'arrête pas là. La firme de Cupertino ira jusqu'au 2 billiards !



Pour justifier ses propos, il explique que la croissance d'Apple est en constante croissance. L'entreprise rencontre toujours autant de succès sur le marché des smartphones, ses services sont nombreux à voir leurs nombres d'abonnés exploser... Apple se concentre sur ses activités déjà existantes et c'est ce qui fait sa force.

Pour l'analyste, l'une des clés de l'entreprise californienne c'est les objets connectés comme l'Apple Watch et les AirPods. Amit Daryanani explique qu'il voit une forte croissance d'ici les prochaines années. Pour lui les écouteurs sans fil et la montre connectée d'Apple devraient booster la catégorie des wearables et lui permettra d'atteindre les 60 milliards de dollars. Quant à la catégorie des services, il la voit atteindre les 100 milliards de dollars.

Voici un extrait de la note aux investisseurs :

Le segment des services d'Apple fonctionne avec des marges brutes de l'ordre de 60%, contre un pourcentage dans les années 30 pour l'ensemble de la société. Les services continuent de croître plus rapidement que l'opération matérielle, de sorte que la marge brute de l'entreprise va augmenter.

Pour Daryanani, Apple atteindra les 2 billions de capitalisations boursières d'ici 2024. La firme de Cupertino sera la première entreprise dans le monde à arriver ce nouveau palier. Il prévoit également que Apple continuera à racheter ses propres actions.



Source