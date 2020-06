Microsoft met à jour son app "Bureau à distance" sur iPad

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Si vous avez un PC et que vous possédez un iPad avec iPadOS 13.4 d'installé, cette application va vous plaire ! Sur l'App Store, on retrouve une app nommée "Bureau à distance" celle-ci est développée par Microsoft et elle vous permet d'accéder au bureau de votre PC à travers votre iPad. Une application similaire à celle de TeamViewer, mais en plus complète !

Bureau à distance propose une nouvelle version

L'application Bureau à distance vous permet d'accéder à votre PC à distance (si celui-ci exécute Windows Professionnel, Server ou Entreprise), même si vous êtes à des milliers de kilomètres de celui-ci. Il vous faut juste une connexion avec un débit descendant et montant correct.

L'application vous permet de retrouver toute l'interface comme si vous étiez chez vous ou dans votre entreprise.



L'app propose une diffusion en continu de l'audio et de la vidéo ainsi qu'une redirection de votre presse-papiers et des périphériques locaux comme les microphones et appareils photo. Pour faire simple, c'est exactement le même concept que TeamViewer, mais avec des fonctions supplémentaires et plus intuitives gérées directement par Microsoft. La firme rappelle quand même qu'il faudra au préalable configurer votre PC pour l'accès à distance.

Microsoft vient de lancer une nouvelle mise à jour particulièrement intéressante pour les utilisateurs de la dernière version d'iPadOS. En effet, il s'agit de la prise en charge de la souris Apple Magic Mouse 2 et du pavé tactile Apple Magic Trackpad 2.

Une nouveauté possible grâce à la compatibilité d'iPadOS 13.4 avec les souris et pavé tactile !

Bureau à distance sur iPadOS ajoute également la prise en charge des touches CTRL, ALT et Maj. Vous pourrez aussi faire un Appui/clic depuis le pavé tactile connecté à votre iPad.



Voici les autres améliorations dans la note de mise à jour :

• Ajout d’une option permettant de désactiver l’application NLA sous Paramètres iOS > Client Bureau à distance.

• Commande mappée + Maj + Échap vers CTRL + MAJ + ÉCHAP (où Échappement est générée à l’aide d’une clé remappée sur iPados ou Command +.)

• Commande mappée + F vers CTRL + F.

• Correction du problème du bouton central SwiftPoint qui ne fonctionnait pas.

• Correction de quelques bogues qui empêchaient la manipulation de l’URI "rdp:".

• Résolution du problème de l’interface utilisateur du commutateur immersif en session qui affichait des entrées d’application obsolètes si une déconnexion était déclenchée par le serveur.



À travers cette nouveauté de prise en charge des souris et pavé tactile d'Apple, les utilisateurs d'iPad auront une facilité supplémentaire dans l'utilisation de l'application Bureau à distance.

Télécharger l'app gratuite Bureau à distance Microsoft