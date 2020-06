Toro and Friends: Onsen Town en précommande sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Toro and Friends: Onsen Town vient d'arriver à la rubrique précommande sur iOS. Il s'agit d'un futur match-3 signé initialement de ForwardWorks au Japon et qui va arriver dans 100 pays grâce à PiG Corporation. C'est d'ailleurs le tout premier jeu ForwardWorks à sortir en Occident.

Vous arrivez dans un bus touristique pour découvrir que les rues sont désertes, la vie est partie et la ville autrefois lumineuse est maintenant désolée et solitaire ... Vous voyez Toro au panneau de la ville brisée. Il vous fait savoir pourquoi il est également à Amatsu-Sora

Toro and Friends bientôt sur mobiles

Toro et ses amis: Onsen Town est un casse-tête de type match-3 mettant en vedette Toro de Sony. Toro est apparu dans de nombreux jeux sur les plates-formes PlayStation, surtout au Japon. En effet, le personnage nippon n'est jamais vraiment sorti de l'archipel. Il le fera le 23 juin prochain sur App Store.



Pour leur première aventure en anglais depuis deux décennies, Toro et ses amis reprend le principe de Candy Crush (lui-même repris de Bejeweled et autre Puzzle Bubble) avec des fruits à aligner par couleur pour les éliminer. Plus vous ferez de "matchs", plus vous aurez de boosts qui se traduiront pas des scores plus élevés et des effets sympathiques à l'écran.



Mais en plus des niveaux classiques, Toro et ses amis pourront partir à l'aventure, histoire de trouver le mythique Onsen qui peut le rendre humain. On pourra ainsi discuter, apprendre des mots aux Pokepi, décorer le village et autres.



Voici la liste des personnages disponibles :

Toro >> L'adorable et innocent chat blanc Toro qui ne rêve que de devenir humain.

Sora >> Le visage félin travailleur et frais de l'auberge Soraya. Il est sentimental de l'époque avec son propriétaire et travaille dur pour redonner à Amatsu-Sora son ancienne gloire.

Kuro >> Un chat noir nonchalant qui aime se prélasser presque autant qu'il aime jouer et boire.

Jun >> Le lapin rebondissant hippie-hoppity que vous pouvez trouver devant la télévision en train de regarder ses émissions préférées ou de faire des classiques au day-karaoke.

Pierre >> Un chien vagabond qui rêve de vivre dans les rues artistiques et romantiques de Paris.

Ricky >> La grenouille la plus confiante du monde entier.

Suzuki >> Un robot sincère et diligent qui étudie 24 heures sur 24, jour et nuit, dans l'espoir d'inventer quelque chose de révolutionnaire.



Toro arrivera sur App Store le 23 juin prochain dans un jeu gratuit avec achat intégrés pour débloquer des personnages et des boosts. Il en va de même pour Android avec le Play Store.



