La barre de son Sonos Playbar en promotion à 499€ (+ avis)

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le constructeur premium Sonos propose une promotion sur sa "vieille" barre de son, la Playbar. Son haut de gamme qui va se faire remplacer par la ARC prochainement, propose des qualités indéniables pour toute personne recherchant une enceinte AirPlay pour regarder ses films et séries, mais aussi écouter de la musique.



Avant son départ à la retraite, la Playbar est affichée à 499€ au lieu de 799€, soit 37% de réduction. C'est à peine plus cher que la petite Beam qui fait déjà des merveilles.

La barre de son "Playbar" de Sonos s'offre une belle réduction

Puissante et complète, la Playbar est configurée pour être utilisée dans de grandes pièces, mais sa calibration via l'application Sonos lui permet de restituer le meilleur son possible dans la plupart des conditions.



Pour cela, la PLAYBAR possède neuf haut-parleurs qui vont vous permettre d'obtenir un son cinéma pour vivre pleinement vos films, votre musique et vos jeux vidéos.

Par câble optique ou par Wifi (pas de HMDI Arc sur celle-ci), la Playbar se connecte à tous les appareils sans souci.



Outre sa compatibilité Dolby Digital, la Playbar est multi-room. Comprenez qu'on peut la piloter indépendamment des autres enceintes sonos ou l'associer pour créer des systèmes home cinéma encore plus performants Mais sans cela, le son est déjà très immersif avec une spatialisation virtuelle très aboutie et surtout un rare équilibre entre aigus précis, medium clairs et basses présentes.



Pour terminer, n'oublions pas de mentionner que la Playbar est compatible avec l'assistant Alexa qui permettent un pilotage à la voix. Et si vous avez un iPhone, iPad ou Mac, vous pourrez envoyer de la musique en AirPlay.



Notre avis sur "Playbar" ( Sonos )

La note 4,5 / 5



La Playbar est une référence avec un son équilibré, puissant et dynamique, un look premium et séduisant, ainsi qu'un prix (désormais) correct.