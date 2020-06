La Galaxy Watch de Samsung propose une application pour vous aider à vous laver les mains

Avec la crise sanitaire que nous vivons, le lavage des mains est indispensable plusieurs fois par jour. Tous les pays dans le monde l'indiquent dans leurs recommandations. Cependant, comment s'y prendre ? Combien de temps faut-il se laver les mains ? Samsung a eu l'idée de vous aider et de proposer une application sur sa Galaxy Watch.

Samsung vous aide à vous laver les mains

C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois par jour, cependant est-ce qu'on le fait correctement ?

Beaucoup de personnes estiment que le lavage des mains ne se résume qu'à passer les mains sous l'eau, se mettre du savon et frotter 5-10 secondes puis se rincer les mains.

Ce n'est pas exactement comme cela...



L'application "Hand Wash" développée par Samsung va commencer par des rappels. Vous recevrez plusieurs fois par jour des notifications vous invitant à vous rapprocher de votre robinet (un peu comme les apps qui vous rappellent de boire en période de canicule).

L'application vous accompagnera également pendant votre lavage des mains grâce à un retour haptique et un chronomètre. Interdiction de stopper avant la fin du temps défini (25 secondes) !

Pour développer son application d'accompagnement au quotidien, la firme sud-coréenne a consulté et pris en compte la totalité des recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé.

Dans sa news room, Samsung explique également que selon des recherches menées par l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, on se touche en moyenne 23 fois le visage par heure !

10 fois pour toucher nos yeux, notre bouche ou notre nez. Ce sont le plus souvent des réflexes, on ne s'en rend même pas compte.



L'application Hand Wash est disponible pour les utilisateurs de Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active et Active 2.

Il faudra la télécharger sur le Galaxy Store !

Côté Apple Watch, nous n'avons malheureusement trouvé aucune application qui propose l'équivalent.