iOS 14 : Un traducteur intégré dans Safari et une prise en charge de l'Apple Pencil

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

2

Les nouveautés vont être nombreuses dans iOS 14. Si on écoute les dernières rumeurs exclusives de 9to5mac, Apple intègrerait enfin une traduction automatique dans son navigateur pour iPhone et iPad. Safari prendrait également en charge l'Apple Pencil, ce qui permettrait de naviguer sur internet avec un stylet.

Enfin la traduction dans Safari

L"atout de Google Chrome face à Safari était bien évidemment la traduction automatique. Ça a toujours eu un petit côté agréable d'arriver sur une page internet rédigée en anglais, italien, espagnol... et que le navigateur vous propose de traduire la page dans son intégralité en français.

Avec iOS 14, la firme de Cupertino devrait proposer exactement la même chose, une détection automatique de la langue de la page où vous êtes et vous proposez de la basculer vers votre langue. Tout ça, sans passer par une application ou service tiers !



L'autre avantage de ce système c'est que l'ensemble des traductions seraient traitées localement, pour faire simple elle ne sortirait pas de votre iPhone (pour une meilleure confidentialité). Le moteur neuronal de l'iPhone devrait être mis à profit pour exécuter la traduction. Le média américain parle également d'une traduction sans connexion internet.

L'intégration de l'Apple Pencil

L'autre petite révolution d'iOS 14 et de Safari nous emmène sur l'Apple Pencil. Le crayon vendu à 135€ trouverait une utilité supplémentaire puisque l'utilisateur pourrait s'en servir pour naviguer sur Safari.

Il deviendrait donc possible de slider une page, sélectionner un lien, copier/coller des phrases... Il remplacera votre doigt.

On parle ici d'une prise en charge complète !

L'Apple Pencil pourrait également être compatible avec les autres navigateurs internet disponibles sur l'App Store. Il suffira juste que les développeurs tiers mettent à jour leur application.



Pour rappel, iOS 14 sera présenté lors de la WWDC 2020 le 22 juin 2020.