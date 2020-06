Un iPhone volé en Apple Store ne sert à rien, ou presque

Si, dans vos plans prochains, vous aviez prévu d'aller voler un iPhone 11 Pro dans l'Apple Store le plus proche de chez vous, je ne peux que vous encourager à mettre ce projet de côté.



Outre l'illégalité de l'acte, il faut savoir qu'un appareil à la Pomme dérobé de son cocon ne vous permettra ni d'appeler, ni d'envoyer des messages, ni de télécharger des applications.



Car oui, si le téléphone ou la tablette perd le signal des balises du magasin, celui-ci affiche un écran noir demandant un retour immédiat de son lieu d'origine.

Les iPhone volés en Apple Store se bloquent

Bien que l'actualité se soit "assagie", de nombreux vols ont eu lieu dans des Apple Store quelques mois en arrière : les petits malins ont trouvé le moyen de forcer les sécurités des boutiques à la Pomme pour y dérober de nombreux appareils.



Seulement, comme le rapportent nos confrères de Forbes, les appareils volés et revendus sont obsolètes... Une fois la connexion perdue avec les balises Bluetooth de l'Apple Store, l'écran de l'iPhone devient noir, demandant un retour au magasin sous peine d'alerter les forces de l'ordre.



Bien sûr, il n'est ni possible de le restaurer, ni possible de le passer en mode DFU (récupération) puisque Apple a tout prévu : l'appareil devient une simple brique inutilisable, qu'il faudra alors revendre pour des pièces.



