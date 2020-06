ZOOM : Explosion des revenus grâce au travail à distance

Julien Russo

Si le confinement a été synonyme de "catastrophe" pour beaucoup d'entreprises, ça a été le meilleur trimestre depuis longtemps pour beaucoup d'autres. L'entreprise de visioconférence "Zoom" a connu une croissance comme jamais, ce qui a au passage fortement augmenté son chiffre d'affaires.

ZOOM enregistre +169% dans son chiffre d'affaires du T1 2020

Vous avez été nombreux à utiliser les applications de visioconférences pendant cette période de confinement. À la fois pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. Vous avez organisé des réunions, des entretiens avec des collègues... Tout cela à distance grâce à des applications comme Skype ou Zoom.

Ces apps ont connu une forte activité ce qui a engendré une hausse spectaculaire des revenus.



Zoom vient de lever le voile sur ses résultats du premier trimestre 2020. L'entreprise n'avait jamais connu des revenus aussi importants depuis sa création.

Au total, l'application disponible sur iOS et Android a généré un chiffre d'affaires de 328,2 millions de dollars (+169%) avec un bénéfice net de 27 millions de dollars.

Eric S.Yuan le fondateur et PDG de Zoom explique avec l'annonce de ses résultats :

La crise du COVID-19 a entraîné une augmentation de la demande d’interactions et de collaboration distribuées en face à face à l’aide de Zoom. Les cas d’utilisation ont connu une forte croissance à mesure que les gens intégraient Zoom dans leur travail, leur apprentissage et leur vie personnelle. Je suis fier de nos employés qui se sont consacrés à soutenir les clients et la communauté mondiale pendant cette crise. Grâce à leurs efforts considérables, nous avons été en mesure de fournir des services vidéo de haute qualité aux clients nouveaux et existants.

Les scandales autour de la sécurité ne semblent pas avoir impacté plus que cela l'utilisation de Zoom.

On remarquera quand même que l'entreprise a fait un effort en proposant il y a un mois une importante mise à jour de sécurité.

La firme a ajouté une nouvelle norme de chiffrement AES 256 BITS GCM pour un renforcement de la protection des données pour les conversations vidéos.

L'entreprise a promis de continuer à s'engager sur la voie des échanges sécurisés. L'entreprise a investi récemment dans la société "Keybase" dans l'objectif de pousser encore plus le chiffrement de bout en bout dans les appels vidéos.

Zoom sait que la sécurité est un enjeu important dans la communication autour de l'application, surtout que celle-ci est utilisée par de nombreuses entreprises qui ne veulent pas que des conversations qui doivent rester en interne soient interceptées par une personne externe.



