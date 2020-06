Le casque Bose QC 35 II est en promo à 209€ chez Cdiscount

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

L'excellent casque Bose QC 35 II à réduction de bruit s'affiche à prix réduit à 209€ sur Cdiscount, soit le tarif le plus bas qu'on puisse trouver ! En effet, le casque Bluetooth de Bose fait figure de référence sur le marché avec une excellente réduction de bruit et le support des assistants Google et Alexa d'Amazon. Normalement, le QC 35 2.0 est vendu à 349€ (voire même 379€ à ses débuts).

Bon plan sur le casque Bose QC 35 v2

Le QC 35 de Bose est le plus vendu de sa génération, devant le très bon Sony WH-1000XM3 et les casque Beats. Parmi les arguments en sa faveur, outre la qualité sonore typique de la marque, on note une ergonomie qui s'adapte à toutes les morphologies, des boutons physiques, un style élégant et discret, mais aussi un mode filaire passif grâce à la prise jack 3,5mm. De quoi écouter de sa musique préférée même sans batterie. Justement, côté autonomie, Bose annonce 20 heures en Bluetooth, de quoi tenir plusieurs jours sans le brancher.



Pour les plus exigeants, l'app Bose Connect permet de personnaliser le niveau de réduction de bruit ainsi que l'égaliseur sonore. Un produit quasi parfait, surtout à ce prix.



Si vous voulez un casque audio premium "pas cher" ayant un son équilibré et des basses profondes, il vous faut ce Bose QuietComfort 35 II.

Notre avis sur "QC 35 II" ( Bose )

La note 4,5 / 5

