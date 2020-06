GWENT : la cinquième extension, Master Mirror, arrive

Le célèbre et populaire jeu de cartes GWENT: The Witcher Card Game (v6.3, 2,6 Go, iOS 12.0) vient une nouvelle fois de se mettre à jour, pour la bonne cause.



En effet, cette version 6.3 embarque avec elle la cinquième extension depuis le lancement du jeu de CD Projekt. Le truc cool, c'est qu'on parle du nom Master Mirror, qui risque de plaire aux nombreux joueurs.

GWENT passe la cinquième (extension)

La grande mise à jour de GWENT: The Witcher Card Game est désormais disponible sur l'App Store : estampillée 6.3, elle marque le préparatif au passage à la cinquième extension, portant le nom de Master Mirror.



Ainsi, de nouveaux packs sont disponibles dans la boutique, on assiste à un changement saisonnier et de nombreuses améliorations et corrections visuelles et audio.



Pour parler plus profondément de cette magie, cette dernière se base sur les "clones" : lorsque vous jouez une carte spéciale, une copie apparaîtra après.



70 nouvelles cartes s'inspireront du personnage Gaunter de Meuré, acteur principal de cette nouvelle extension.

Parmi ces cartes, certaines sont spécifiques à une faction, dont un tout nouveau type de carte Légendaire qui évolue en apparence et en puissance au fil de la bataille. 11 cartes neutres seront également utilisables par toutes les factions. En plus, de nouveaux statuts et compétences seront ajoutées, apportant de nouvelles possibilités d'astuces et de stratégies à exploiter dans le feu de l'action

