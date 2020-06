Tales of Crestoria : le jeu est reporté indéfiniment

Qu'en voilà une mauvaise nouvelle... L'un des jeux les plus attendus en cette année 2020 vient d'être retardé sans que l'on sache la durée de celui-ci... Annonce en 2018 par Bandai Namco, Tales of Crestoria devait sortir ce mois-ci et était même déjà disponible en précommande sur l'App Store et le Play Store.



Hélas, les fans de la série Tales of vont encore devoir patienter puisque le RPG nippon n'a désormais plus de date de sortie. Une annonce faite par le studio au travers du réseau social Twitter, qui a provoqué le désarroi des joueurs.

Tales of Crestoria est reporté par Banda Namco

An update on release date

We have an update on the release date on our official site and in the text below.



We sincerely apologize for the further delay in the game.

We offer our sincerest thanks for your support for TALES OF CRESTORIA. pic.twitter.com/WvMrrmpHpn — TALES OF CRESTORIA (@to_crestoria_EN) June 4, 2020

Comme on peut le comprendre, des ajustements finaux sont en cours, mais prennent plus de temps que prévu. Pour le moment, la fiche App Store du jeu indique la date du 22 juillet, mais elle peut être changée une nouvelle fois.



Bandai Namco avait déjà fait le coup à l'époque puisque Tales of Crestoria devait sortir en 2019, avant de connaitre un gros report. Cependant, avec des retours encourageants du studio et la mise en place des précommandes, on ne pouvait pas prédire une nouvelle fois un retard.



Sous la forme d'un free-to-play, le jeu Tales of Crestoria nous permettra de découvrir l'histoire de Kanata et de Misella au sein d'une société dystopique.

