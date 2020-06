Une trace d’un abonnement groupé Apple dans iOS 13.5.5

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Selon les rumeurs, Apple préparerait un pack de services qui comprend Apple Music, Apple TV+ et Apple News+ dans un seul abonnement. Nos confrères de 9to5Mac ont trouvé un nouvel indice qu'Apple travaille en effet sur ce bundle, au sein du code bêta d’iOS 13.5.5.

Le bundle Apple en approche

Les rumeurs d'un «bundle Apple» ont débuté en 2019, quand la société aurait négocié des accords avec des producteurs et des éditeurs de musique pour rassembler ces contenus en un seul abonnement. Achetée séparément aujourd'hui, une combinaison d'Apple Music, News+ et TV+ coûte 30 $ par mois.



Avec ce pack, Apple pourrait offrir tous ses services numériques à un prix inférieur et fidéliser encore un peu plus les utilisateurs à son écosystème. Bien que nous n'en ayons pas entendu parler depuis un certain temps, il semble qu'Apple travaille toujours à proposer ce bundle.



Les fichiers d'iOS 13.5.5 contiennent des références à une "offre groupée" et à un "abonnement groupé" qui n'existaient pas dans les versions antérieures d'iOS. Ces morceaux de code sont liés au système de gestion des abonnements aux services d'Apple comme Apple News+, ce qui laisse à penser que la firme continue de travailler sur une offre à prix réduit. On pourrait imaginer une promotion de 30% qui permettrait d’avoir un prix d’environ 20$ ou 20€ pour trois services au lieu de deux. Mais Apple Arcade ne semble pas inclus, dommage.



Bien sûr, rien ne nous dit que cette offre groupée va arriver bientôt. Même si certains éléments s’affichent dans le code, ce n’est pas forcément le signe d’une sortie imminente. Au moins, nous savons que cela fait toujours partie des plans d'Apple. Il reste probablement de nombreux détails à régler commercialement du côté des équipes de Tim Cook, mais aussi avec l’expansion de News+ à l’international car le service est toujours réservé aux USA, Canada et UK.



Seriez-vous intéressé par un pack avec Apple Music, Apple TV+ et Apple News+ ? Partagez votre avis dans les commentaires.



Personnellement, si l’idée est bonne, elle serait encore meilleure si l’on pouvait choisir également Apple Arcade dans le pack.



