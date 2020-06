Apple TV+ : la docu-série "Lettre à..." est disponible en totalité

Alban Martin

La dernière série documentaire produite par Apple s'appelle "Lettre à..." - ou "Dear..." en anglais. Disponible depuis ce matin pour les abonnées Apple TV+, elle avait été annoncée en janvier 2020 puis détaillée le mois dernier.



"L'histoire d'une personne peut changer le monde"

Si vous vous souvenez des vidéos "Dear..." pour l'Apple Watch, vous ne serez pas perdus. En effet, après avoir fait parler ses clients dont la vie a été sauvée ou du moins changée par la montre, Apple a voulu reprendre ce concept avec cette fois des personnalités. L'objectif est de faire parler des stars de tous horizons (américains) avec des lettres de fans. Ces derniers racontent comment leur idole a impacté leur vie avec des détails souvent émouvants.

La série, qui est produite par R.J Cutler lauréat d'un Emmy Awards, propose pour la première saison 10 épisodes. Les stars s'épanchent également sur certaines périodes de leur vie.

Dans cette nouvelle série documentaire, on retrouve la danseuse de ballet Misty Copeland, la présentatrice Oprah Wnfrey, le chanteur Stevie Wonder, la gymnaste Aly Raisman, la mannequin Yara Shahidi...



En France, comme dans le reste du monde, le nouveau programme est disponible dès ce vendredi 5 juin. Attention, c'est du 100% américain et cela ne conviendra peut-être pas à tout le monde (too much ?).