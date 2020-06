Crying Suns : l'excellent rogue-lite tactique arrive sur iOS

Il y a 47 min (Màj il y a 46 min)

Corentin Ruffin

Au mois de septembre 2019, nous avions la chance de découvrir le jeu Crying Suns sur la plateforme Steam. Développé par le studio Alt Shift, ce dernier prenait la forme d'une rogue-lite tactique et spatial dans lequel on incarne un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie.



À sa sortie, le jeu a reçu énormément de retours positifs, 86% pour être plus précis, notamment pour son scénario et son atmosphère.



La belle nouvelle, c'est que le studio va proposer un portage de celui-ci sur iOS et Android, avec une sortie prévue pour le 25 juin prochain.

Alt Shift vient donc d'annoncer la date de sortie de la version mobile de Crying Suns, le tout avec une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez retrouver ci-dessus.

Crying Suns est un rogue-lite tactique dans lequel vous incarnez un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie. Dans cette expérience narrative inspirée par Dune et Fondation, chaque run réussi vous permettra de découvrir la vérité derrière la mystérieuse chute de l'Empire.

Le jeu débarquera sur l'App Store et le Play Store le 25 juin prochain au prix de 9,99€, embarquant les 6 chapitres de l'aventure !