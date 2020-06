Il s'évanouit et son Apple Watch prend l'initiative d'appeler le 911

Il y a 1 heure

Julien Russo

On ne compte même plus les tonnes d'histoires d'Apple Watch qui sauvent des vies. Beaucoup ne le savent pas, mais la montre connectée d'Apple est un véritable ange gardien grâce à sa détection du rythme des battements de coeurs, mais aussi sa détection de chute. C'est justement ce qui a sauvé un utilisateur de Phoenix en Arizona.

Il ne savait pas que son Apple Watch pouvait joindre toute seule les secours

Un propriétaire de l'Apple Watch avec la détection des chutes activé a été victime d'un évanouissement, ce qui a entrainé une chute brutale contre le sol. Quand celui-ci est tombé, l'Apple Watch a immédiatement appelé les secours après une petite attente pour voir si l'utilisateur réagissait et confirmait que tout allait bien.

L'appel de la montre connectée est arrivé au centre de communication du département de police de Chandler. La personne qui a décroché a entendu une voix robotique l'informant qu'il y avait un problème avec un utilisateur d'Apple Watch, que celui-ci n'était pas réactif.



Ktar News qui relaie l'information, explique que la voie robotique a communiqué les coordonnées de latitude et de longitude pour permettre au secours d'intervenir et de facilement trouver le propriétaire de l'Apple Watch. La localisation a ensuite été communiquée aux pompiers de Chandler qui ont rapidement été sur place et qui ont trouvé l'homme évanoui par terre.

Adriana Cacciola qui travaille au centre de communication des urgences a expliqué :

Il n'aurait jamais pu nous fournir son emplacement ni aucune information sur ce qui se passait. Il n'était même pas au courant que de l'aide arrivait jusqu'à ce que nous y soyons déjà.

L'homme qui possédait l'Apple Watch a été surpris de voir les secours débarquer à son domicile alors qu'il était tout seul et qu'il n'avait appelé aucun numéro d'urgence.

Cela lui aura permis de découvrir l'incroyable fonctionnalité du détecteur de chute de l'Apple Watch.

Comment activer la détection des chutes ?

Que vous soyez sportif, jeune ou âgé, que vous ayez des problèmes de santé ou non, la détection de chute est un moyen simple et sûr d'avertir les secours si vous perdez connaissance.

L'Apple Watch (à partir de la Series 4) possède un système permettant de détecter une chute. Quand votre montre connectée détecte un violent mouvement, elle va vous poser la question "Avez-vous fait une mauvaise chute ?".

À ce moment-là, vous avez une minute pour appuyer sur "Je vais bien" ou appuyer sur "Fermer" en haut à gauche de l'écran.

Si vous ne réagissez pas dans la minute, un appel vers le centre des secours est émis en communiquant votre position géographique et expliquant ce qui s'est passé.









La fonction est activée par défaut pour les plus de 55 ans (si vous avez renseigné votre âge dans l'app "Santé").

Dans le cas contraire, il faudra l'activer manuellement. Pour cela c'est simple :