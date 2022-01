911 : la nouvelle pub qui met la fonction SOS de l’Apple Watch à l’honneur

Apple a diffusé sur les réseaux une nouvelle publicité intitulée "911" qui souligne le potentiel de l'Apple Watch à sauver des vies en cas d'urgence. C’est une des caractéristiques de la montre que l’on voit tout au long de l’année à travers diverses histoires.

Cette publicité un peu spéciale s'articule autour de trois personnes que l’on ne voit pas, Amanda, Jason et Jim. Chacune d’entre elle a pu obtenir de l'aide en composant le fameux numéros 911 aux États-Unis à l'aide de leur Apple Watch, la publicité mettant en évidence des extraits de leurs appels téléphoniques avec les répartiteurs. Amanda, par exemple, a déclaré que sa voiture s'était retournée et commençait à se remplir d'eau. Le spot passe ensuite au cas d’une personne qui dérive vers l’océan, épuisée sur sa planche, puis une autre qui s’est cassée la jambe dans une ferme. Les histoires s’entrecroisent avec une certaine tension.

Heureusement, la publicité conclut que les trois personnes ont été secourues en quelques minutes. "Ce ne sont que trois des nombreuses histoires incroyables où les gens ont pu obtenir de l'aide en utilisant l'Apple Watch", a écrit Apple dans la description de la vidéo.

La publicité suggère que l'achat d'une Apple Watch pourrait vous sauver la vie dans des situations delicates où vous n'avez pas accès à votre iPhone en vous permettant de composer ou déclencher l’appel d’urgence depuis votre poignet. L'Apple Watch dispose d'une fonction appel d'urgence qui vous permet d'entrer rapidement en contact avec les services d'urgence locaux en maintenant enfoncé le bouton latéral de la montre et en faisant glisser votre doigt sur le curseur « SOS appel d'urgence » qui apparaît à l'écran. C’est la même chose sur iPhone d’ailleurs en maintenant les boutons Power + Volume Haut.



Il est important de noter que si vous possédez une Apple Watch sans connectivité cellulaire, l'utilisation de la fonction SOS nécessite soit d'avoir un iPhone à proximité, soit de connecter l'Apple Watch à un réseau Wi-Fi connu et de configurer l'appel Wi-Fi.



Enfin, dans le même genre, Apple a diffusé sur Twitter une autre publicité mettant en avant la fonction de détection des chutes de l'Apple Watch 7 avec une personne ayant fait un accident de vélo en forêt et qui parvient à appeler les secours.

Bob B. was knocked unconscious mountain biking in the forest. His Apple Watch detected the hard fall and automatically called 911 with his location. The future of health is on your wrist.