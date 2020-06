Oceanhorn 2 Golden Edition : la grosse mise à jour est disponible

En septembre 2019, à l'occasion du lancement d'Apple Arcade, le service de jeux vidéo en illimité de la Pomme, certains gros titres figuraient dans le catalogue pour tenter de conquérir les joueurs. Parmi eux, un certain Oceanhorn 2, suite de l'excellente création du studio Cornfox & Bros.



S'inspirant grandement de The Legend of Zelda dans ses premières années, les développeurs avaient alors rencontré un beau succès, les poussant à plancher sur une suite.



De longues années de développement plus tard, c'est donc un second opus impressionnant qui aura été pondu, avec des graphismes 3D n'ayant rien à envier aux plus grands. La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de publier la Golden Edition du jeu, la plus grande mise à jour jusqu'à présent.



Oceanhorn 2 : une Golden Edition impressionnante

C'est une exclusivité Apple Arcade, et ça le restera encore, malgré la publication de la Golden Edition : Oceanhorn 2 est l'un des plus gros arguments du catalogue du service, et confirme sa position avec sa nouvelle mise à jour.



Au programme, on retrouve un nouveau donjon, un nouveau bouclier et des boss disséminés sur toute la carte qu'il faudra trouver et vaincre. De quoi ajouter quelques heures en plus à la vingtaine déjà nécessaire pour finir le jeu.



Grâce à nos amis de Cornfox & Bros, nous avons pu tester la mise à jour 2.0 en avant-première, et pour le grand fan que je suis, c'est un véritable bonheur que de replonger dans l'univers avec de nouvelles quêtes à accomplir et des améliorations graphiques impressionnantes.



Voici les nouveautés complètes de la Golden Edition !

L’extension The Shield of Chronos qui ajoute une aventure principale et un tout nouveau donjon à explorer

L’extension The Criminal Hunt, une série unique de quêtes secondaires qui t’emmène dans tout Gaia pour chasser les bandits comme le sire Stingalot et le baron Slimethorn

Une fin avec des scènes inédites

Un nouveau mode en option de 60 images/s pris en charge par les appareils récents

Les éclats de puissance les plus performants peuvent maintenant être découverts

Réalisme accru avec une nouvelle simulation des surfaces d’eau

Une expérience d'utilisation impeccable, y compris des menus repensés et une communication améliorée

De nombreux dialogues et chansons inédits

De nouveaux dangers pour les plus téméraires !



