Des iPhone 11 touchés par un phénomène d’écran vert

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Nouveau problème en vue pour Apple. Certains utilisateurs se plaignent désormais d'une teinte verte perceptible sur les écrans des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.



Le problème semble se produire de manière aléatoire après le déverrouillage de l'appareil et il serait lié à un bogue logiciel.

Un écran vert pour les iPhone 11

Des témoignages sur le phénomène d’écran verdâtre ont été partagés sur Reddit, et il semble que le problème affecte principalement les modèles d'iPhone 11. Il y a quelques incohérences sur la façon dont ce problème se produit, mais dans la plupart des cas, l'écran devient vert juste après le déverrouillage de l'iPhone ou lorsque le mode sombre et Night Shift sont activés.



Plutôt qu'un problème matériel, on s’oriente plutôt vers un problème logiciel, car de nombreux utilisateurs touchés ont affirmé qu'ils étaient affectés par ce bug après la mise à jour vers iOS 13.5. Mais les premiers cas remontent à iOS 13.4.1 et vont jusqu’à iOS 13.5.1.



De plus, il semble que la teinte verte disparaisse après un certain temps, mais elle revient régulièrement, gênant les utilisateurs d'iPhone 11.



Si c'est effectivement un problème logiciel, Apple peut le corriger avec une future mise à jour iOS - la société propose actuellement iOS 13.5.5 beta. Malheureusement, il n'y a pas de solution de contournement pour le moment, les utilisateurs concernés devront donc attendre que Apple corrige le bogue.



Si vous aussi vous avez été touché par l’écran vert, partagez votre expérience dans les commentaires.



Source