Telegram 6.2 améliore l’éditeur de médias et les gifs

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Telegram Messenger, l’app qui a lancé la « mode » des services de messagerie chiffrés de bout en bout vient de recevoir une belle mise à jour.



Le populaire Telegram met ainsi l’accent sur l'éditeur multimédia intégré et sur les options GIF.



Telegram Messenger : des nouveautés multimédias

Il y a cinq ans, Telegram publiait un éditeur de photos intégré pour son application de messagerie. Maintenant, il a été élargi pour devenir un éditeur vidéo ainsi qu'un support riche pour les autocollants animés.



Avec la version 6.2, vous pouvez désormais améliorer automatiquement la qualité vidéo en deux taps - ou modifier manuellement une douzaine de paramètres, comme la luminosité ou la saturation, jusqu'à ce que votre Kubrick intérieur soit satisfait.



Pour ceux qui dessinent sur les photos et les vidéos, le service propose enfin de zoomer. Un élément simple mais pratique pour réussir vos annotations ou vos caricatures par exemple.

Autre nouveauté, les autocollants animés. Avec la dernière mise à jour, Telegram permet de les ajouter à n'importe quelle vidéo ou photo, et le fait d'apposer un autocollant animé sur les photos les convertit en GIF.



Le panneau GIF a été mis à niveau avec une nouvelle section « Tendance » et des onglets basés sur des emojis qui couvrent les émotions les plus populaires. De quoi trouver plus facilement un gif animé à partager, d’autant que Telegram annonce une amélioration du temps de chargement de la section.



Enfin, les dossiers de Telegram sont devenus plus flexibles. Si vous avez de nombreuses conversations, appuyez longuement sur une pour la déplacer dans un dossier.



La version 6.2 de Telegram est désormais disponible sur l'App Store. L’app Android profite de la même mise à jour avec en plus, un nouveau lecteur vidéo.



Télécharger l'app gratuite Telegram Messenger