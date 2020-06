L'action Apple signe un nouveau record historique à 1400 milliards

Alors que ces dernières semaines ont été très complexes pour les sociétés, notamment à cause du coronavirus qui a forcé la fermeture de nombreux points de vente, les premiers rayons de soleil réapparaissent.



En effet, outre des chiffres d'affaires en dégringolade, c'est également la Bourse qui a été touchée de plein fouet par la pandémie.



Des difficultés qui commencent, doucement mais sûrement, à disparaitre : c'est notamment le cas du côté d'Apple, dont l'action vient de signer un nouveau record historique.

L'action AAPL remonte à grande vitesse

Vendredi dernier, le titre Apple a terminé à 331,50$ (+2,85%) marquant ainsi un nouveau record depuis le 12 février dernier. Cette hausse a également permis à la Pomme d'atteindre une capitalisation de 1 440 milliards de dollars, et donc de s'emparer de la première marche du podium (devant Amazon et Alphabet).



Mieux encore, comme le montre la capture d'écran ci-dessus, l'action a encore pris du galon depuis ! Une belle montée qui pourrait continuer son chemin : le courtier Wedbush, et plus particulièrement l'analyste Daniel Ives, estime que 350 millions d'utilisateurs d'iPhones pourraient être tentés par une montée en gamme, et donc par l'iPhone 12 et la 5G.



Selon eux, Apple serait "le meilleur pari 5G pour l'année à venir".



