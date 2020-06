Apple Plans affiche le Black Lives Matter de Washington

Il y a 33 min

Alban Martin

Apple Maps a déjà mis à jour ses images satellites à Washington pour montrer le Black Lives Matter qui a été peint dans la rue près de la Maison Blanche. Une manière de plus de rendre hommage au mouvement actuel contre les violences policières.

Apple a triché ?

Si il suffit d’ouvrier l'application Apple Plans pour le voir, il n’est pas certain qu’Apple ait pris de nouvelles images satellites en si peu de temps.



Les mots ont été peints dans la rue il y a à peine deux jours, mais Apple Maps a rapidement mis à jour ses données.



Plutôt que de prendre de nouvelles photographies aériennes en urgence, il semble qu'Apple ait spécialement superposé la banderole Black Lives Matter aux images aériennes existantes.



Le message de la rue a été approuvé par le maire de Washington D.C., qui s'est prononcé contre la réponse militaire aux récentes manifestations.



Apple a également ajouté un lieu spécifique à cet endroit : «Black Lives Matter Plaza». Dans Google Maps, les données de lieu ont été mises à jour, mais son imagerie satellite ne montre pas actuellement la rue nouvellement peinte.



Apple a soutenu les manifestations pacifiques à la suite de la mort de George Floyd en mettant en berne ses pages iTunes et Apple Music, mais aussi via Tim Cook qui a rédigé une lettre publique cette semaine, qualifiant la mort de Floyd de meurtre insensé.