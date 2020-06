Willy Jetman : un metroidvania à venir sur iOS et Android

Willy Jetman: Galaxy of heroes est le prochain jeu de plateforme du style Metroidvania à venir sur iPhone et Android.



Ayant connu un joli succès sur PC, PS4 et Nintendo Switch en janvier dernier, le titre espagnol de Last Chicken Games qui est édité par Badland Publishing arrivera le 9 juillet sur mobile.



Regardez la bande-annonce vidéo :

Willy Jetman: Galaxy of heroes : le futur hit d’action 2D sortira le 9 juillet

Willy Jetman se présente comme un jeu de tir d'arcade inspiré des classiques sur console des années 90. Un mélange de plateforme et d’action comme on les aime.



Voici le synopsis :

Dans l'orbite de la planète Gravos, il y a eu un terrible accident qui a provoqué une catastrophe environnementale, remplissant la planète de déchets spatiaux. Willy est un balayeur de rue dont la mission sera de ramasser les ordures et de les amener dans les centres de recyclage face à d'innombrables ennemis, mais il découvrira bientôt que son destin est rempli de surprises...



Un prétexte plutôt original pour un jeu détonnant. Sous sa robe en pixel-art revisitée, Willy Jetman offre des décors travaillés et des effets splendides tout au long de l’aventure. Alternant les phases d’exploration et de tir, le titre indépendant qui a été récompensé propose également un pan RPG avec de l’expérience à gagner et des armes à acheter. Ce ne sera pas du luxe pour éliminer la vermine de l’espace qui est à la fois nombreuse et musclée.



A part la qualité graphique, Willy Jetman offre une bande-son entraînante et très 90s, ainsi qu’un gameplay soigné avec des contrôles simples et précis. Mais attention, la difficulté du jeu n’est pas anodine, là encore en hommage aux jeux qui sortaient il y a plus de 20 ans.



La date de sortie de la version iOS est donc positionnée au 9 juillet et vous pouvez la précommander sur l'App Store dès maintenant. La version Android arrivera le même jour, bien qu'il n'y ait pas de précommande pour le moment.



PS : si vous avez un compte Steam, vous pouvez désormais tester Willy Jetman gratuitement avec la nouvelle démo lancée sur Steam.

