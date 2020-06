Un nouveau design pour l'iMac 2020 à la WWDC

Après 8 ans de bons et loyaux services, l'iMac va enfin connaître un changement de taille. En effet, l'ordinateur de bureau d'Apple devrait obtenir un nouveau design, les gros bords noirs vont disparaitre si on en croit la dernière rumeur.

Nouveau design, intégration de la puce T2 et des GPU AMD Navi

Pour son nouvel iMac, la firme de Cupertino devrait se rapprocher de ce qui existe déjà dans sa gamme d'écran. Apple devrait proposer quelque chose de similaire au Pro Display XDR avec des bords plus fins.

Le design actuel de l'iMac 21 et 27 pouces existe depuis très longtemps. Il a juste été revisité en 2012 pour réduire son épaisseur de 5 mm. Ce nouvel iMac devrait donc mieux s'adapter aux produits que propose Apple. L'entreprise réduit et fait disparaitre les gros bords sur l'ensemble de ses produits. C'est le cas avec l'iPhone ou encore l'iPad Pro.

Un spécialiste des fuites nommé Sonny Dickson a dévoilé sur son compte Twitter qu'un nouvel iMac arrivait pour la WWDC 2020 qui aura lieu le 22 juin prochain.

D'après lui, les changements ne seront pas qu'externe, mais aussi interne. Apple devrait inclure de nouveaux GPU Navi de AMD et abandonner les disques durs en rotation.

L'iMac 2020 devrait aussi intégrer le coprocesseur T2. Les vitesses de lecture / écriture seront plus rapide et la sécurité améliorée.