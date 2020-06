Apple TV+ : La série "Dickinson" remporte un prix au Peabody Awards

Quand Apple a lancé son service de streaming Apple TV+, la priorité était de proposer des contenus de qualité aux abonnés. Cependant, en arrière-pensée Apple a toujours eu dans l'esprit de remporter un maximum de prix dans des cérémonies prestigieuses aux États-Unis et dans le reste du monde. La firme de Cupertino a déjà reçu plusieurs prix et ça continue ! Le dernier en date est un prix de la Peabody Awards.

Dickinson récompensé

La Peabody Awards est une cérémonie américaine qui existe depuis 1941. Elle est présente chaque année pour récompenser des programmes de radio, de télévision et même des sites web.

Initialement le nom "Peabody" vient du nom George Foster Peabody, il s'agissait d'un homme d'affaires originaire du sud des États-Unis qui donnait des fonds pour la création des récompenses.

Avec le temps la Peabody Awards est devenu l'une des cérémonies les plus prisées aux États-Unis. Bien loin de la valeur d'un Golden Globes, obtenir un Peadoby est quand même une belle victoire.



Cette année, un programme a particulièrement attiré l'attention du jury des Peabody Awards. il s'agit d'une série originale Apple "Dickinson".

Si vous ne l'avez pas encore vu, il s'agit du biopic d'Emily Dickinson une poétesse américaine qui a marqué l'histoire avec ses poèmes entre 1858 et 1868.

Au total, il y avait cette année au Peabody Awards pas moins de 1300 contenus qui étaient éligibles à une récompense.

Seulement 30 ont été félicités et Dickinson fait partie de ses 30 programmes qui ont reçu un trophée.

Dans les autres contenus récompensés ont retrouve Chernobyl (HBO), David Makes Man (OWN), Fleabag (Amazon Prime Video), Ramy (Hulu), Stranger Things (Netflix), Succession (HBO), Unbelievable (Netflix), When They see us (Netflix) et Watchmen (HBO).



Dickinson est loin d'être la seule série qui a reçu une récompense depuis le lancement d'Apple TV+ début novembre 2019. Plusieurs acteurs du casting de "The Morning Show" ont été nominés et ont remporté des récompenses aux Critics Awards et aux Screen Actors Guild Awards.

Le rêve absolu d'Apple reste bien sûr de remporter un Golden Globe pour l'une de ses productions.

Pour atteindre cet objectif, Apple investit plusieurs milliards de dollars et s'associe avec les meilleurs producteurs et réalisateurs d'Hollywood pour les créations de ses programmes originaux.



