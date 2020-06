Dragon Quest Tact : pré-inscription au Japon et nouvelle vidéo

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Le prochain Dragon Quest Tact arrive prochainement... au Japon. En effet, Square Enix qui avait annoncé son nouveau RPG tactique en février dernier, vient de lancer les pré-inscriptions sur le site officiel japonais. Pas de chance pour les européens pour l'instant, mais gageons que le studio prévoit un lancement mondial, comme c'est désormais le cas quasiment pour chaque création.



Voici la nouvelle video promotionnelle du jeu :

Dragon Quest Tact : de la tactique sur iOS et Android

Dragon Quest Tact de Square Enix pour iOS et Android est donc un RPG tactique avec des combats au tour par tour. On y reoncontre des ennemis familiers de la série sur des décors de type plateaux où l'on évolue case par case. Alors qu'une bêta fermée avait déjà eu lieu fin février, la société a annoncé une fenêtre de sortie pour le Japon avec des pré-inscriptions en ligne. Une localisation n'a toujours pas été annoncée pour ceux qui attendent une sortie en anglais ou en français, mais cela ne saurait tarder. Espérons que nous pourrons également tester un certain Dragon Quest VII sur iOS et Android à un moment donné.



En tout cas, ce Dragon Quest Tact sonne comme une fusion entre Final Fantasy Tactics, l’un des initiateurs du genre, et Pokémon pour la patte graphique. Le jeu développé par Aiming et dirigé par Yuji Horii, se jouera donc en mode vertical avec l'univers travaillé de Dragon Quest.



A noter que si vous vous inscrivez par e-mail, vous recevrez le guide à la date de début du lancement officiel du jeu indique Square Enix sur son site.