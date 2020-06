StopCovid France : La justice est saisie pour des soupçons de surfacturations

La conception de l'application StopCovid sur iOS et Android s'est réalisée avec quasiment aucuns frais. Cependant, comme on vous l'avait dit il y a quelques jours, le gouvernement va enchainer les frais d'ici les prochains mois, puisque le coût de la maintenance et de l'hébergement de l'application serait entre 200 000 et 300 000 euros par mois. Mais comment peut-on en arriver à un tel montant avec une simple application ? D'après certaines personnes, il y aurait une tonne de surfacturations !

StopCovid France - La première polémique

À peine sortie et déjà l'application StopCovid fait parler d'elle. Pourtant partie sur de bonnes bases et avec plein de bonnes volontés pour réduire la propagation du Covid-19, l'application aurait un problème de facturations.

Plusieurs entreprises ont participé au développement (bénévolement) de l'application StopCovid France. Cependant, ces mêmes entreprises sont désormais rémunérées en échange d'une maintenance et d'un hébergement.



D'après l'association Anticor qui s'est penchée sur le sujet, il y aurait autour de StopCovid une surfacturation clairement abusive.

Dans un tweet il est expliqué :

L'application #StopCovid, qui a été développée gratuitement, coûte en revanche plus de 200.000 euros d'hébergement. Un prix très supérieur aux pratiques du marché. Anticor a saisi le parquet national financier.

En réalité, le coût d'une telle application serait plutôt similaire à une fiche de paie d'un salarié. L'association dévoile que StopCovid France serait évalué à 1 000€, au grand maximum 2 000€. Une sacrée différence qui justifie d'un seul coup la polémique.



Anticor est une association française qui a pour but de lutter contre la corruption. Dans le passé, plusieurs révélations lui ont permis de mettre au grand jour des corruptions dans de nombreux secteurs.

Composé de 4 000 adhérents et d'un fondateur qui a été juge anticorruption, l'association est réputée pour ne jamais lâcher jusqu'à que la vérité ait été révélée.



Dans l'affaire StopCovid deux éléments ont interpellé Anticor :

Le prix d'entretien et d'hébergement comparé à d'autres applications ayant des fréquentations bien plus élevées.

Le fait qu'aucun appel d'offres n'ait été lancé alors qu'une loi oblige le gouvernement y recourir quand des projets sont supérieurs à un montant de 139 000 euros.

L'association a saisi le Procureur de la République qui devra minutieusement analyser les coûts réels de StopCovid sur iOS et Android.

Une décision devrait être rendue prochainement.

Pour rappel, Cédric O le secrétaire d'État au Numérique avait expliqué que le coût mensuel de StopCovid serait inférieur à quelques centaines de milliers d'euros par mois. Cédric O était-il mal informé lors de cette déclaration ?

Quoi qu'il se passe, son cabinet s'est engagé à une transparence vis-à-vis des coûts mensuels de StopCovid France. Un rapport devrait prochainement arriver avec plus d'informations sur l’app qui a franchi les 1,4 million de téléchargements.



