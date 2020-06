Apple explique comment signaler un bug avant iOS 14 bêta

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Apple a partagé quelques astuces cette nuit pour montrer comment les développeurs et les utilisateurs peuvent signaler correctement les bugs rencontrés dans les produits Apple. L'article «Comment déposer de superbes rapports de bogues» n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment, car la société est sur le point de publier la première version bêta d'iOS 14 ce mois-ci à la WWDC 2020, accompagnée d’iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 et MacOS 10.16.

Comment signaler correctement un bug à Apple

Les versions bêta d'iOS, d’iPadOS, de macOS et d'autres systèmes d'exploitation comportent souvent plusieurs bugs, surtout avec les mises à jour majeures. Apple a toujours offert une plate-forme où les utilisateurs peuvent signaler ces problèmes, mais tout le monde ne sait pas comment faire - ou plus important encore, comment le faire correctement.



Tous les bogues que vous avez rencontrés doivent être signalés à Apple via l'assistant Feedback, accessible à feedbackassistant.apple.com. Si vous exécutez une version bêta d'iOS ou de macOS, Feedback Assistant sera disponible directement en tant qu'application installée sur votre appareil.



Cependant, Apple note que même avec l'assistant, tout le monde ne sait pas comment remplir un rapport de bogue, ce qui peut rendre difficile pour les ingénieurs Apple de comprendre et de résoudre le problème.

Vous devez toujours envoyer des commentaires pour tous les bogues que vous trouvez lors du développement sur les plates-formes Apple; après tout, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes que nous ne connaissons pas. Mais comment pouvez-vous être sûr que les informations que vous fournissez sont utiles pour trier le problème, plutôt qu'une impasse pour résoudre les bogues ? Voici quelques-uns de nos meilleurs conseils pour vous assurer que votre rapport de bogue est clair, exploitable et, surtout, réparable.

Les rapports de bogues doivent être extrêmement descriptifs pour qu'Apple puisse les reproduire. La société demande aux développeurs et aux utilisateurs Inscrits aux bêtas publiques de répertorier toutes les étapes qui ont provoqué le bogue, ainsi que le résultat actuel et quel était le résultat attendu. Feedback Assistant vous permet également de télécharger des captures d'écran et des vidéos pour rendre le rapport de bogue plus compréhensible.



Les développeurs, en particulier, peuvent même envoyer à Apple un exemple de projet avec le code à l'origine du problème, il est donc plus probable que les ingénieurs puissent le résoudre.



Lorsque vous remplissez un rapport de bogue avec l'application Feedback Assistant, il vous demande dans quel domaine vous rencontrez un problème. Il est important de choisir la bonne option, car l'application collecte automatiquement les données connexes de votre appareil qui peuvent être utiles pour corriger le bogue.

Malheureusement, tous les bogues ne sont pas reproductibles ou ont des étapes faciles à suivre. Pour les cas plus délicats, pensez à fournir des informations de journalisation comme un diagnostic système : si vous déposez un bogue sur votre iPhone ou iPad, vous pouvez utiliser l'application Feedback Assistant pour en capturer un automatiquement. Si vous signalez un bogue via le portail Web d'Apple, vous pouvez installer des profils qui peuvent vous aider à collecter manuellement un diagnostic système.



Maintenant que vous savez comment signaler un bogue à Apple, vous pourrez le mettre à profit sur les bêtas qui arriveront plus tard ce mois-ci.



Rendez-vous le 22 juin pour la première WWDC entièrement en ligne qui présenta donc iOS 14 et iPadOS 14, ainsi que les autres nouveautés logicielles. Il se pourrait qu’Apple en profite pour dévoiler de nouveaux MacBook avec processeurs ARM et un nouvel iMac repensé.