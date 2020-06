L'original 100% Golf est de sortie sur iOS !

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Nous l'avions découvert en premier le mois dernier, voilà que 100% Golf est disponible sur App Store pour iPhone et iPad. Il s'agit du nouveau jeu de sport du développeur indépendant Alexander Johansson.



Gratuit au téléchargement, 100% Golf propose un axe original pour les fans de ce sport, une catégorie très bien représentée et qu'on apprécie tout particulièrement à la rédaction.



Regardez le trailer vidéo pour découvrir 100% Golf :

Le nouveau jeu 100% Golf fait un joli birdie

100% Golf ne veut pas être un énième jeu de golf sur iOS. Outre son aspect pixelisé qui tranche avec la plupart de ses concurrents, 100% Golf introduit un nouveau système de notation. Plutôt que de compter le nombre de coups joués par trou, le développeur a imaginé une barre de puissance. A chaque coup, elle diminue. Et plus vous tirez fort, plus la jauge se vide. L'idée étant donc d'économiser l'énergie pour avoir un maximum de points. Et si elle se vide avant d'avoir terminé, vous avez perdu.



Comme dans la plupart des jeux de golf, le gameplay est simple et de type "lance-pierre" qu'on retrouve aussi du côté des titres comme Angry Birds par exemple. On pose le doit sur l'écran, on oriente la trajectoire et on fait glisser le doigt en arrière pour doser la puissance du coup avant de relâcher. Simple d'autant que l'écran affiche l'entièreté de chaque trou à l'écran en vue de haut. Mais attention, si les premiers trous s'enchainent vite, vous serez rapidement confrontés à de nombreux obstacles comme le sable, les arbres, l'eau, etc. C'est d'ailleurs cela qui fait la beauté d'un parcours de golf.



Côté durée de vie, c'est un peu court avec pour le moment 3 parcours différents à jouer pour un total de 27 trous pour perfectionner vos compétences. Si cela parait peu, le défi sera de figurer en bonne place dans les classements et même de rejouer avec le mode sans fin à débloquer quand vous aurez terminé le jeu. Espérons que le développeur ait prévu du contenu additionnel pour de futures mises à jour.



100% Golf est donc un bon petit jeu gratuit sur iOS et iPadOS qui plaira à de nombreux joueurs. Pour cela, il faudra au minimum iOS 9.3 et même pas 30 mo d'espace disque. Enfin, sachez que le jeu supporte même le sombre sombre d'Apple et qu'un achat in-app permet de supprimer la publicité.

