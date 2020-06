Twitter déploie une nouvelle fonctionnalité anti clickbait

Twitter viennent d'annoncer le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité qui vise à réduire le clickbait sur sa plateforme.



Pour ceux qui ne connaitraient pas le terme "clickbait", ou "putaclic" en français, c'est quand un article possède un titre aguicheur, et qu'en plus de ça, il ne reflète pas vraiment le contenu de ce dernier.



Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.