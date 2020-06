La manette Razer Kishi est disponible sur Android, avant l'iPhone

Il y a 2 heures

Alban Martin

Présentée au CES 2020, le nouvel accessoire gaming de Razer est désormais disponible. Il s'agit de la manette Kishi qui veut transformer un smartphone en Nintendo Switch. Une bonne nouvelle pour les joueurs Android qui peuvent en profiter dès à présent, un peu moins bonne pour les joueurs sur iPhone car l'accessoire sortira que cet été avec un port Lightning.

Kishi : Conçue spécialement pour les joueurs sur smartphone

Si la GameGear, la PSP, la 3DS ou encore la PS Vita ont connu de beaux jours, le smartphone a pris le pas depuis quelques années. Mais pour jouer à certains jeux mobiles, mieux vaut une bonne manette. Et la Kishi de Razer apporte un confort inégalé en transformant un Android ou un iPhone en Switch. Encore mieux qu'une manette de PlayStation 4 ou de Xbox One compatible avec Android 10 ou iOS 13.



Nous l'avions découverte en janvier dernier, la Kishi est désormais disponible en version USB-C pour Android. La version Lightning suivra dans les prochaines semaines assure le constructeur.

Un accessoire pliable très pratique pour les joueurs mobiles

Vous l'aurez compris, le but de la Kishi est de vous faciliter la vie quand vous êtes en déplacement. Razer a bien insisté auprès de ses ingénieurs pour que la manette ne vous prenne pas trop de place lorsque vous l'emportez avec vous à l'extérieur de votre domicile. L'accessoire est donc très facilement pliable et dépliable.



On retrouve sur la Kishi 2 joysticks, une croix directionnelle ainsi que les touches Y, B, A et X qu'on retrouve sur une manette Xbox. Sans oublier deux gâchettes en haut.



Razer annonce une latence hyper faible grâce à la connexion par port et la possibilité de charger son téléphone en jouant grâce à un port externe à la manette.



