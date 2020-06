Plans : Plusieurs pays ont droit à une grosse mise à jour "transit"

Chez Apple, on améliore en permanence l'application de cartographie maison "Apple Plans". Si certains pays ont toujours énormément de retard comparé à Google Maps, d'autres ont le droit à une importante mise à jour. C'est le cas du Canada, Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni qui ont désormais les informations de transit en temps réel !

Plans s'améliore avec transit

Quand Apple a commencé à cartographier le monde puis à apporter des précisions supplémentaires comme les commerces, les stations services, les monuments... La firme savait que cela allait prendre du temps !

Cependant, en seulement moins de 10 ans d'existence, l'application a fait un énorme bond en termes de qualité des itinéraires, de la carte et des informations apportées.

Régulièrement, Apple apporte des fonctionnalités et améliorations, c'est le cas pour certains pays et villes dans le monde qui ont vu l'ajout du transit en temps réel.



Qu'est-ce que cela apporte ?

Le transit en temps réel est utile pour les personnes qui utilisent les transports en commun. Grâce à cette nouveauté d'Apple Plans, vous pouvez facilement voir les heures de service en fonction d'une ligne sélectionné, combien de temps arrive le prochain métro (est-ce que celui-ci a du retard ?).

Cela fonctionne avec les trains, les bus, tramway, métro...

Voici la liste des pays et villes éligibles dès maintenant au transit en temps réel :

Canada

Angleterre

Pays-Bas

Suède

Écosse

Pays de Galles

Pour les villes on compte :

Pékin (Chine)

Canberra (Australie)

Guangzhou (Chine)

Shenzhen (Chine)

Sydney (Australie)

Alaska

Atin (TX)

Baltimore (MD)

Burlington (VT)

Californie

Colorado

Dallas (TX)

Floride

Houston

Illinois

Kentucky

Las Vegas (NV)

Massachusetts

Miami (FL)

Michigan

New York

Caroline du Nord

Ohio

Oregon

Pennsylvanie

San Antonio (TX)

Caroline du Sud

Saint Louis

Tennessee

Washington DC)

Wisconsin.

Boston

Chicago

Houston

Las Vegas

Los Angeles

New York

O'ahu

Philadelphia

San Francisco

Washington DC

La mise à jour continue avec l'ajout de la fonctionnalité "À proximité" dans de nouveaux pays. Pour rappel, c'est la base d'une application de cartographie, puisque cela permet de voir les restaurants, cinéma, bar, banques, supermarché à proximité de soi.

Voici les pays qui récupèrent cette nouveauté :

Argentine

Belgique

Brésil

Croatie

République Tchèque

Le Salvador

Grèce

Hong Kong

Hongrie

Inde

Indonésie

Irlande

Italie

Macao

Mexique

Montserrat

Nouvelle-Zélande

Norvège

Philippines

Pologne

le Portugal

République de Corée

Russie

Arabie Saoudite

Singapour

Afrique du Sud

Espagne

Taïwan

Thaïlande

Turquie

Vietnam

Apple ajoute également les itinéraires étape par étape. Il s'agit des informations supplémentaires lors que vous progressez jusqu'à votre point d'arrivée. Les pays qui bénéficient de la "navigation étape par étape" sont :

Iles Aland

Anguilla

Aruba

Bahamas

Bermudes

Bonaire

Îles Vierges britanniques

Îles Caïmans

Chili

Chine

Dominique

République Dominicaine

Grèce

Grenade

Haïti

Jamaïque

Martinique

Montserrat

Territoires palestiniens

Saint-Barth

Saint-Kitts-et-Nevis

Sainte Lucie

Saint-Vincent-et-les Grenadines

îles Turques-et-Caïques

Uruguay

Pour conclure, Apple ajoute également la cartographie des aéroports.

Voici la liste :

Chicago O'Hare

Gerald R. Ford International

Instanbul

Munich

Narita

Prague

Shanghai Hongqiao International

Shenzhen Bao'an International

Tokyo International

