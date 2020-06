Apple attaqué pour les loot-boxes de l'App Store

Les loot-boxes ou boîtes à butin refont parler d'elles. Si vous ne connaissez pas, on parle d'achats intégrés proposant des récompenses aléatoires, un peu comme les mécanismes des jeux de casinos. Si des pays comme la Belgique interdisent les apps et jeux en proposant, cette fois c'est Apple qui est visé par une plainte. Il s'agit d'un recours collectif qui a été déposée vendredi aux USA auprès du tribunal du district nord de Californie alléguant qu'Apple est complice de la promotion des jeux de hasard et des comportements addictifs en permettant aux développeurs de commercialiser des applications et des jeux avec des boîtes à butin sur l'App Store.

Apple se fait des milliards en in-app sur iPhone et iPad

La class-action compare carrément Apple à l'industrie du tabac et notamment la campagne publicitaire de Joe Tobel :

Apple s'appuie sur la création de comportements addictifs chez les enfants pour générer d'énormes profits pour la société. Au cours des quatre dernières années, les jeux App Store ont rapporté des milliards de dollars, même si la grande majorité des jeux sont téléchargeables gratuitement.



Un grand pourcentage des revenus d'Apple provenant des jeux de l'App Store proviennent des achats dans le jeu de ce que l'on appelle dans l'industrie du jeu des boîtes à butin ou des caisses à butin. Des dizaines (sinon des centaines) de jeux App Store s'appuient sur une forme de Loot Box ou un mécanisme de jeu similaire pour générer des milliards de dollars, en grande partie auprès des enfants.



Les boîtes à butin sont généralement définies comme des achats intégrés qui accordent aux utilisateurs des récompenses, des bonus, des costumes, des skins, des armes ou d'autres objets spéciaux. Populaires dans les jeux, les boîtes à butin offrent une chance aléatoire d'obtenir des objets premium, un mécanisme que certains développeurs associent étroitement au déroulement du jeu. En effet, de l'argent réel est dépensé pour obtenir ces biens spéciaux, parfois par le biais d'un système monétaire virtuel.



L'une des plaignantes nommée Rebecca Taylor, affirme que son fils, "C.T.", a dépensé au moins 25 $ en cartes-cadeaux iTunes et en argent de ses parents pour des boîtes à butin dans le jeu Brawl Stars de Supercell. C.T. continue d'avoir accès à l'iPhone et à l'iPad sur lesquels Brawl Stars et d'autres jeux "freemium" sont installés. La plainte ne concerne pas le contrôle parental d'Apple et les fonctionnalités de l'App Store qui empêchent les mineurs d'acheter du contenu numérique sans l'autorisation d'un parent.



Mais la plainte vise aussi Mario Kart Tour, FIFA Mobile et Roblox.



Parmi les autres griefs, il est noté qu'Apple n'affiche pas assez explicitement l'inclusion de boîtes à butin dans les descriptions de l'App Store et que les jeux en usant sont proposés aux enfants, sans restriction d'âge particulière.



En somme, les plaignants concluent que les boîtes à butin constituent des jeux de hasard et violent donc la loi californienne. Une affaire qui pourrait rapidement prendre de l'ampleur...



