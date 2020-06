WhatsApp : des nouveautés apparaissent dans la bêta iOS et Android

WhatsApp vient de lancer une nouvelle bêta sur iOS et Android. Les versions de tests sont le meilleur moyen pour connaitre les futures nouveautés qui arriveront dans WhatsApp. Pour cette bêta, il n'y a rien de révolutionnaire, mais plutôt quelques changements qui vont être fort pratique dans certaines situations !

WhatsApp s'améliore avec 4 connexions simultanées et la suppression des messages

Gérer une application comme WhatsApp n'est pas simple, surtout quand la concurrence essaie sans cesse d'apporter de l'innovation pour attirer les utilisateurs. Le premier gros changement qui devrait arriver dans les futures versions officielles de WhatsApp c'est la prise en charge de plusieurs smartphones pour la connexion de votre compte.

Jusqu'ici vous pouviez vous connecter uniquement sur un appareil et éventuellement sur un Mac ou un PC. Désormais, vous allez pouvoir vous connecter jusqu'à 4 appareils en simultané.

Il est rare de trouver des utilisateurs avec 4 smartphones différents, mais cela peut être intéressant pour une entreprise qui possède un compte WhatsApp pour aider ses clients.

La seconde nouveauté concerne la suppression des messages dans une conversation. Quand vous expédiez un message à quelqu'un, vous pouvez le désigner comme "Important" une fois que celui-ci a été distribué au destinataire. Une petite étoile s'ajoute au message en bas à droite pour informer que ce message est spécial.

La nouvelle bêta apporte la suppression des messages non importants, quand vous voudrez supprimer tous les messages d'une conversation, vous aurez deux choix, soit :

Supprimer tous les messages sauf les étoiles

Supprimer tous les messages

Une petite fonction qui fait la différence et qui simplifie la vie !

On continue avec la recherche par date. La majorité des applications de messageries vous proposent de rechercher un message expédié ou réceptionné à travers des mots clés. Sur ce point-là, WhatsApp le propose depuis plusieurs années lui aussi, mais les développeurs ont voulu pousser les choses encore plus loin.

En effet, il sera bientôt possible de rechercher un message par une date. Moins facile à se souvenir, cela pourrait être utile si vous avez eu une date marquante comme celle d'un mariage, d'un rendez-vous d'affaire, d'un anniversaire...

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, quand vous appuierez sur la barre de recherche en haut, vous aurez une icône calendrier qui s'affichera, il vous suffira d'appuyer dessus et de tout simplement sélectionner la date souhaitée.

Instantanément, l'application vous montrera l'ensemble des messages envoyé et reçu dans la journée choisie.

Bien sûr, la recherche par mot clé sera toujours existante !



Nous n'avons pour l'instant aucune date de l'arrivée de ces fonctionnalités dans la version officielle de WhatsApp, mais le fait que les développeurs fassent tester ces améliorations montre que c'est bon signe pour une disponibilité prochaine.



