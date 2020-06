Apple TV+ obtient les droits du thriller d'espionnage Tehran

Il y a 3 heures (Màj il y a 54 min)

Julien Russo

Apple continue l'acquisition des droits de séries et de films pour son catalogue d'Apple TV+. L'équipe du service de streaming aurait été séduite par la série d'origine israélo-iranienne qui aborde la thématique de l'espionnage, les droits de diffusion ont été rachetés par Apple et couvriront l'ensemble des pays où Apple TV+ est disponible.

Nouvelle série

Apple a acheté les droits de diffusion exclusive de la série "Tehran" qui se compose en 8 épisodes pour la première saison.

Pour cette nouvelle série, vous suivrez l'histoire de Tamar Rabinyan, un pirate informatique du Mossad qui commence sa toute première mission au sein de la capitale iranienne. Son objectif est de mettre hors d'état un réacteur nucléaire iranien, mais la tache sera bien plus compliquée que le pensait le pirate !

Dans la série vous retrouverez des acteurs comme Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alebani, Liraz Charh et Menasche Noy.

Apple qui mise énormément sur les programmes internationaux (tout comme le fait Netflix) compte bien continuer sur cette lancée et récupérer d'autres droits de talentueux show issu du monde entier.

L'équipe d'Apple TV+ travaillerait également sur un autre programme appelé "Suspicion" avec Uma Thurman.

Dans les autres projets internationaux, on retrouve également "Pachinko" qui sera basé sur le roman de Min Jin Lee ou encore "Shantaram" issu du roman de Gregory David Robert.



Pour la série Tehran qui sera prochainement disponible, Apple a conclu un accord avec Cineflix Rights et la chaîne israélienne Kan 11.

Nous n'avons pour l'instant pas de date précise pour la disponibilité de cette future série, d'autres informations devraient bientôt arriver.



