KFC imagine sa (fausse) console pour concurrencer la PS5 et la Xbox Series X

Il y a 5 heures

Julien Russo

2

Qui a déjà rêvé de faire griller des morceaux de poulet dans sa console tout en faisant une partie de FIFA ? Tout comme Sony et Microsoft, KFC a eu aussi envie de faire le buzz en imaginant une fausse console qui servirait de four et qui apporterait toutes les performances d'une console ! Nous vous présentons la KFC Console.

Elle chauffera un peu

L'année 2020 est une année qui marquera l'évolution du jeu vidéo. En effet, Sony va sortir sa nouvelle PlayStation 5 et Microsoft sa Xbox Series X. Les consoles seront probablement nombreuses sous le pied du sapin à Noël et les stocks vont rapidement se vider chez les revendeurs.

Pour faire un petit coup de buzz, la chaine de fast-food spécialisé dans le poulet KFC a eu l'idée de sortir un teaser en imaginant la "KFC Console".

Bien sûr, ce teaser est complètement faux, il a surtout pour but de suivre la tendance du moment !

C'est à travers son compte "KFC Gaming" (oui parce que KFC ne parle pas que de poulet sur Twitter) que la chaine propose le teaser de sa nouvelle console imaginaire avec un four intégré pour cuir vos morceaux de poulet. Niveau performance, la KFC Console fait tourner vos jeux en 4K en 120 FPS.

Le plus compliqué sera quand même de trouver des studios qui seront prêts à développer des jeux pour la KFC Console.

Après tout... Pourquoi se limiter à vendre des buckets quand on peut se lancer dans un nouveau business !