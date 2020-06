Le nouvel iMac 2020 se dévoile dans iOS 14

Grâce à la version d'iOS 14 qui a fuité avant l'annonce officielle on a appris beaucoup de choses et on continue à en apprendre ! Un artiste conceptuel russe a publié sa découverte sur Twitter, celui-ci affirme avoir trouvé ce changement d'icône à l'intérieur de la bêta d'iOS 14.

L'iMac qui va être annoncé à la WWDC 2020 ?

Le 22 juin, Apple devrait annoncer un tout nouvel iMac. Les rumeurs affirment que cette nouvelle génération de Mac devrait plus s'approcher du Pro Display XDR.

Il devrait également intégrer une puce T2 et des cartes graphiques AMD Radeon Navi, ça devrait aussi être le premier iMac qui abandonnera les lecteurs Fusion en option.

L'iMac 2020 conserverait sa taille de 27 pouces, mais petit changement pour la version inférieure, la taille devrait passer du 21,5 pouces au 23 pouces !

Grâce à la version bêta d'iOS 14 qui circule depuis le début de l'année, en plus de découvrir les futures fonctionnalités qu'on aura sur iPhone et iPad, le code de l'OS divulgue des secrets sur d'autres produits Apple.

Voici à quoi pourrait ressembler cette prochaine génération d'iMac. Dans iOS 14, on retrouve une nouvelle icône représentant l'iMac.

On peut apercevoir que les bords sont plus équilibrés, mais sont encore assez loin de ressembler au Pro Display XDR.

Est-ce le nouvel iMac que nous avons à gauche sur l'image ? Il faudra attendre l'Apple Event du 22 juin pour le savoir, un événement qu’on suivra en direct et en français sur iSoft !



