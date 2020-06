Zynn : le clone de Tiktok supprimé de l'App Store

Quel coup dur ! Le mois dernier, nous vous parlions et présentions Zynn, une nouvelle application qui faisait alors un malheur aux États-Unis, et pour cause...



Les développeurs ont fait le choix, pas très malin, de cloner la très populaire application TikTok, tout en y insérant un système pyramidal promettant aux utilisateurs de gagner de l’argent facilement.



Le problème, c'est que des plaintes de plagiat et d'arnaques sont remontées jusqu'aux oreilles d'Apple, qui a ainsi réagi en supprimant l'application de la boutique.

Zynn, le clone de TikTok, s'écroule

Coup de génie ou de Trafalgar ? Chacun répondra à la question comme il le souhaite, mais il n'empêche que Zynn n'est plus, pour le moment. Pour exister, les développeurs ont simplement copié ce que faisait TikTok, tout en ajoutant un système permettant aux utilisateurs de gagner de l'argent, uniquement en regardant des vidéos et en parrainant des "amis".



Si vous téléchargez Zynn et que vous vous inscrivez, l'une des premières invites qui vous accueille est une fenêtre qui vous informe que 1$ vient d'être placé sur votre compte. Le parrainage d'un premier ami vous fera gagner 20$, tandis que cinq autres vous feront gagner 10$. Mieux ? Le fait de regarder des vidéos vous fait gagner des points, à échanger contre de l'argent.



Il n'en fallait pas plus pour créer un véritable raz-de-marée : l'application s'est ainsi retrouvée première du top de l'App Store aux États-Unis, devant TikTok.



Hélas, un rapport de Wired a révélé que Zynn avait volé ou truqué une grande partie de son contenu, notamment en volant des vidéos de créateurs d'autres réseaux sociaux.



Il n'en fallait pas plus pour s'attirer les foudres et se faire supprimer de l'App Store et du Play Store. Qui fait le malin...

