Bons plans iOS : This War of Mine, Sentinels of the Multiverse, Calcvier

Hier à 19:30

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment This War of Mine, Sentinels of the Multiverse, Calcvier. L'occasion d'économiser 42,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Picture Perfect (App, iPhone / iPad, v5.1, 33 Mo, iOS 9.0, Ashish Kumar) passe de 2,29 € à gratuit. Picture Perfect est un moyen simple et amusant de faire de belles photos en quelques secondes.



L'application apporte également des fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre application mobile telle que «ToneCurve», qui vous permet de modifier simplement en cliquant et en faisant glisser les zones que vous souhaitez modifier.



Les + : Très complet

Des filtres, des effets, du dessin et de la retouche Télécharger l'app gratuite Picture Perfect





Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.2, 4 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 2,29 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





Jeux gratuits iOS :

Sentinels of the Multiverse (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v3.0.10, 742 Mo, iOS 9.1, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à gratuit. Composez une équipe de superhéros avec leurs styles propres et combattez les méchants afin de sauver le Multiverse. Cette adaptation d'un jeu de carte se joue sous la forme d'un comic interactif.



Jouez en solo ou bien à plusieurs sur le même appareil.



Les + : Une bonne adaptation du jeu de cartes du même nom Télécharger le jeu gratuit Sentinels of the Multiverse





Mighty Aphid (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 179 Mo, iOS 9.0, Cascadia Games LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Son célèbre père vieillit. Sa mère se meurt. Et sa grande sœur est sur la lune. C'est donc à Avery "Aphid" Cavor d'arrêter la méchante Lady Bug de détruire la ville de Victoria avec sa horde de monstres!



Courez, tirez, nagez et volez. Explorez d'énormes niveaux. Combattez les grands boss. Gagnez des équipements.



Revivez les premiers jours du jeu de plateforme 2D avec ce jeu d'action-aventure moderne. Télécharger le jeu gratuit Mighty Aphid





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 43 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Peppa Pig : Parc dattractions (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.7, 418 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,29 € à gratuit. Peppa visite le parc d'attractions et elle veut que tu l'accompagnes !



Les fans de l'émission de télé adoreront cette application inspirée des parcs d'attractions qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants mettant en scène leurs personnages préférés.



Les + : Inclut 8 jeux amusants avec Peppa, George ainsi que leurs familles et amis

Fais le tour du parc d'attractions en train et récupère puis dépose des passagers Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig : Parc dattractions





Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 338 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 1,09 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





Promotions iOS :

Another Lost Phone (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 205 Mo, iOS 7.0, Plug In Digital) passe de 3,49 € à 0,99 €. Dans Another Lost Phone, explorez la vie sociale d'une jeune femme dont vous venez de trouver le téléphone.



Le jeu prend la forme d'une enquête narrative : pour progresser, reliez les informations trouvées dans les différents messages, photos et applications. À travers ce téléphone, découvrez la vie de Laura: ses amitiés, sa vie professionnelle, ainsi que les évènements qui ont mené à sa mystérieuse disparition et la perte de son téléphone.



Les + : Une véritable enquête intrigante

Le scénario Télécharger Another Lost Phone à 0,99 €





My Movies 3 Pro (App, iPhone / iPad, v3.20, 116 Mo, iOS 9.0, Binnerup Consult) passe de 10,99 € à 5,49 €. My Movies vous permet d’enregistrer le catalogue de toute votre collection de films et séries TV à partir d'une base de données internationale en ligne, constituée de plus de 1 million 200 000 titres de disques (DVD, Blu-ray et Ultra HD 4K), ainsi que les films et séries TV (copies numériques) issus d’un gros catalogue de plusieurs pays, en différentes langues.



Si vous disposez de un ou plusieurs titres non référencés sur notre service, vous pouvez le déclarer afin qu’il soit créé en 48 heures par l'équipe - un service inégalé ailleurs.



Les + : Pour les adorateurs de séries TV et films Télécharger My Movies 3 Pro à 5,49 €