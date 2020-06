Pour la première fois, Huawei était le numéro 1 en avril

Samsung aurait-il du souci à se faire ? Positionné en numéro 1 des ventes de smartphones dans le monde depuis un petit bout de temps, le coréen a été détrôné en avril dernier par un certain Huawei.



En effet, selon la société CounterPoint Research, la firme chinoise prenait 19% de parts de marché durant le mois, contre 17% pour Samsung.



Une prouesse notable quand on sait que Huawei est actuellement mis en difficulté aux États-Unis à cause d'accusations d'espionnage industriel.

Huawei passe devant Samsung en avril 2020

Est-ce que le vent serait en train de tourner ? Malgré les obstacles mis en place par le gouvernement américain, l'empêchant de collaborer avec des firmes du pays dont notamment Google, Huawei semble en pleine forme.



Pour contrer ces mesures, il faut dire que les dirigeants ont fait fort : ils ont annoncé leur propre système d'exploitation, leurs applications natives et continue de lancer des smartphones toujours plus impressionnants.



Ces différents points leur ont permis, pour la première fois, de prendre la tête de la vente des smartphones devant Samsung, avec 19% des parts du marché.



Il faut dire que le marché a vécu des moments difficiles avec la pandémie de Covid-19, mais Huawei s'est servi de la Chine où il a connu une augmentation de 6% par rapport au premier trimestre 2019.



Reste désormais à savoir ce que donneront les résultats avec l'arrêt du confinement...