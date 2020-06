Spiritus : un RPG en open-world prometteur à venir sur iOS

Le marché des jeux vidéo sur mobile continue de croître à une vitesse impressionnante grâce aux appareils de dernière génération offrant un certain confort pour l'expérience des joueurs.



Écrans avec belle fréquence de rafraîchissement, compatibilité avec manettes, puissance graphique : tout est réuni pour permettre de jouer à des jeux gourmands, avec des graphismes n'ayant rien à envier à certaines consoles de salon.

Ainsi, les studios et développeurs continuent de se lancer sur iOS et Android, tentant de prendre une part de l'énorme gâteau. Seulement, une catégorie reste timide : les RPG en open-world.



Mais, TinyNerd Games souhaite changer la donne en annonçant le très prometteur Spiritus. Voici la bande-annonce :

Spiritus : de l'open-world sur mobiles

Les RPG sont nombreux sur l'App Store, mais rares sont ceux qui offrent une liberté de déplacement dans un monde dit "ouvert", permettant de se balader à la recherche de quêtes et d'objets.



Le studio de développement TinyNerd Games, lui, souhaite combler ce trou grâce à leur nouvelle création portant le nom de Spiritus. Comme on peut le voir, Spiritus a un style 2D old-school qui offre des possibilités assez énormes.



Le jeu est décrit comme étant "un jeu où vous avez la liberté d'explorer tout et de tout maîtriser".

Explorez le monde infini. Découvrez des structures massives. Recherchez des animaux rares. Accomplissez des quêtes et donnez de l'argent pour reconstruire l'école locale. Rejoignez les traditions profondes du monde historique, combattez les gangs et les terroristes. Défendez les villes contre les attaques et développez des liens avec les villageois.

Une version pré-alpha devrait sortir dans les prochains mois !