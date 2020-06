AirTag : Une vidéo dévoile les sons de l'interface

Il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que Apple va prochainement annoncer les "AirTags", il s'agira de petit appareil qui vous permettra de retrouver efficacement et rapidement un trousseau de clés, vos AirPods... Ce nouveau produit sera accompagné d'une application sur iPhone et probablement sur Mac, iPad ou encore Apple Watch !

C'est probablement lors de la WWDC 2020 que Apple va annoncer ses AirTags. Ce nouveau produit a été dévoilé par les rumeurs et confirmé dans une vidéo d'assistance publiée sur YouTube puis retirée dans les minutes qui ont suivi. L'utilisateur Twitter @Soybeys a révélé il y a quelques heures les sons qui accompagneront l'application qui servira à localiser votre AirTag le plus proche.

Avec son application qui permet de détecter un ou plusieurs AirTags à proximité, Apple a voulu apporter des petits sons uniques.

On peut remarquer que la firme de Cupertino a crée le format .ahap qui est un format de fichier Apple Haptic et Audio Pattern.

Il est donc suggéré à travers cette fuite qu'un retour haptique est possible lors de l'utilisation des AirTags.



Pour l'instant l'existence des AirTags n'est toujours que fiction. Il sera intéressant d'observer lors de la WWDC 2020 si Apple aborde le sujet. Pour l'instant, le plus grand acteur du marché est Tile qui redoute probablement l'arrivée du géant californien !

Before I go um, I remember I promised you all something about AirTag's sounds? Listen with volume here. Thank you everyone for being amazing. I will probably have some more posts hopefully later today. pic.twitter.com/LwbvlxqfSL