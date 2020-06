iOS 14 : "Pour vous" d'Apple Music viendrait s'intégrer dans Apple Podcasts

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

La mise à jour iOS 14 qui sera disponible dès la rentrée prochaine sera riche en nouveauté. Apple a déjà prévu une multitude de nouveautés, dont l'intégration d'une fonctionnalité qui nous vient directement d'Apple Music. En effet, la firme de Cupertino aurait pour objectif d'apporter une recommandation personnalisée aux utilisateurs.

Apple Podcasts va vous suggérer de meilleurs contenus dans iOS 14

Apple a toujours cherché à vous faire découvrir des podcasts qui pourraient vous plaire. L'intégration de la catégorie "Pour vous" sur Apple Music a été un véritable succès, puisqu'avec les notes que vous laissez sur chaque morceau de musique (quand vous dites que vous aimez ou que vous n'aimez pas), vous renseignez vos goûts musicaux.

Résultat, après plusieurs semaines, la catégorie "Pour vous" devient rapidement l'endroit où découvrir les musiques que vous allez apprécier à coup sûr.



Apple a réfléchi et s'est dit : "Pourquoi ne pas ajouter une catégorie similaire sur Apple Podcasts ?". Aujourd'hui, les applications de podcasts sont nombreuses et les services de streaming comme Spotify s'y sont déjà mis depuis plusieurs mois. Apple a besoin d'apporter quelque chose de plus complet et faire la différence sur ce marché qui est au bord de la saturation.

Avec iOS 14, vous aurez vos suggestions personnalisées ! Si vous aimez les podcasts de sport, de musiques électro, de news... L'application s'adaptera à vous, ce ne sera plus le contraire.

Tout se fera sur vos préférences personnelles, plus vous direz que vous avez aimé ou non un podcast et plus les recommandations seront précises.



La firme californienne voudrait aussi apporter un côté "social" à son application de podcasts. L'entreprise proposerait dès la rentrée un profil qui permettra de suivre d'autres profils et découvrir à travers vos amis des podcasts que vous n'aviez jamais écoutés auparavant.

Des nouveautés aussi pour les créateurs de contenus

Il n'y aura pas que les auditeurs des podcasts qui vont bénéficier de nouveautés, les créateurs aussi !

En effet, la firme de Cupertino aurait prévu de mettre à disposition des contenus bonus aux fidèles des podcasts. Le système serait similaire à quand vous acheter un film sur l'iTunes Store (quand vous avez en plus les coulisses du tournage ou encore le best-of des scènes raté).

La rumeur insiste bien sur le fait que ce bonus sera à part de l'épisode du podcast.

Cette préoccupation d'Apple avec les podcasts viendrait probablement de Spotify qui a mis le paquet sur les podcasts. La plateforme de streaming serait numéro 1 dans de nombreux pays.

Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts