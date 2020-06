Le nouveau design des forums Apple arrive

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

La semaine dernière, Apple a officiellement annoncé que son équipe travaillait à la refonte des forums pour les développeurs et qu'il serait lancé aujourd'hui, jeudi.



Cette nuit, la Pomme a fermé l'accès au site web avec le fameux "We'll be back." laissant suggérer que la mise à jour est actuellement en cours de déploiement.

Les forums développeurs d'Apple sont fermés

En général, lorsque Apple met hors-ligne l'un de ses sites web ou sous-section, c'est qu'une grosse mise à jour arrive : on peut notamment le constater avec l'Apple Store lors du lancement d'un ou plusieurs produits.



Aujourd'hui, ce sont les forums pour les développeurs qui sont fermés, comme prévu, pour mettre en place le nouveau design de ces derniers. Cet espace permet, entre autres, d'avoir des discussions ouvertes pour partager des questions sur la programmation et l'écosystème Apple en général.



Seulement, les forums commençaient à prendre de l'âge et certains aspects n'étaient pas très pratiques : Apple a donc décidé de travailler dessus pour offrir une meilleure expérience.



Les nouveaux forums mettront la communauté des développeurs en contact avec plus de 1 000 ingénieurs Apple pour répondre aux questions et engager des discussions techniques.



On ne sait pas encore à quelle heure la mise à jour sera terminée, mais nous mettrons à jour cet article lorsque ce sera le cas.



Source