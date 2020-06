StopCovid : 1,7 million, collecte de données et interoperabilité nulle

Depuis le 2 juin, StopCovid France est disponible pour lutter contre la propagation du COVID-19 en traçant les utilisateurs entre eux.



Après un bon départ, les premiers grains de sable se montrent. Si des soupçons de favoritisme et de surfacturation n’aident pas à rendre l’app populaire, il y a de nouveaux éléments à prendre en compte.

StopCovid peine au niveau téléchargements

StopCovid comptabilise désormais 1,7 million de téléchargements en deux semaines de vie selon les chiffres de Franceinfo glanés auprès de Cédric O, le secrétaire d’État au numérique.

Après avoir attiré 600 000 personnes le premier jour, l’app avait atteint le million en 5 jours, puis 1,5 million de téléchargements en 10 jours.



Le nouveau chiffre montre que la progression ralenti fortement, surtout qu’on ne sait pas si les téléchargements sont transformés en utilisateurs actifs sur iPhone ou Android.



Mais Cédric O préfère avancer le fait que la pandémie est aujourd’hui faible et que l’utilité de l’application est relative. C’est exactement ce que nous disions avant sa sortie, sortir une app comme celle-ci après la « guerre » ne sert à rien. Mais il y a pire.

Une "faille de sécurité" importante

Si le gâchis est perceptible, il faut aussi regarder du côté de la sécurité de nos données.



Gaëtan Leurent, un chercheur français en cryptographie de l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) a découvert que StopCovid collecte plus de données que prévu. L’application développée gratuitement récupère les identifiants de toutes les personnes croisées par un utilisateur, alors qu’elle aurait du le faire seulement pour celles qu’on croise à moins d’un mètre. Et à chaque fois, tout est envoyé sur un serveur, contrairement à la solution d’Apple et de Google qui offre un système décentralisé.

L’app de la France critiquée pour son interopérabilite nulle

Dernier point, et non des moindres, l’interopérabilité de l’app StopCovid.

En vue des voyages touristiques qui vont reprendre avec l’arrivée des grandes vacances, Bruxelles et les États membres de l’UE se sont accordés sur une solution technique pour réaliser des échanges d'informations entre les apps de traçage nationales qui utilisent une architecture décentralisée.



Si le test pilote de fera entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et l'Irlande, la France est automatiquement exclue avec son système privé.



Même si la Commission indique que les travaux se poursuivent pour étendre l'interopérabilité aux apps de traçage centralisées, il est clairement dommage que la première destination touristique au monde face cavalier seul. Et quand on sait que Cédric O suggère le téléchargement des apps de traçage des autres pays pour palier au problème...



