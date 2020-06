Et si les Apple Glass faisaient face à la buée ?

Corentin Ruffin

Plus le temps passe, plus les brevets et rumeurs autour des Apple Glass annoncent un produit innovant et étonnant... Dans la longue liste des possibles fonctionnalités, les lunettes pourraient faire face à la buée.



Il faut savoir que la firme chinoise BOE, spécialisée dans la création de verres et d'écrans, développe actuellement une paire de lunettes intelligentes embarquant un mode de désembuage.



Quel rapport ? Tout simplement que BOE est déjà un partenaire de la Pomme, étant donné qu'ils ont fait équipe l'année dernière pour l'iPhone.

Des lunettes intelligentes avec un mode de désembuage

Selon un dépôt de brevet, les chinois de BOE travaillent actuellement sur ses propres lunettes intelligentes capables de faire face à la buée. Leur but n'est autre que de commercialiser des lunettes de réalité augmentée dont les verres peuvent «détecter et éliminer avec précision les gouttelettes d'eau» des lentilles.



Cette prouesse est possible grâce à une unité de chauffage, mais également une "structure tactile transparente" sur les verres avec deux zones tactiles.



Reste désormais à savoir si ce brevet et ce développement entraient un but de commercialisation indépendante ou si ces lunettes sont destinées à un partenaire, Apple par exemple.



La seconde option semble bien plus plausible, laissant entrevoir des Apple Glass non seulement étanches, mais qui s'adaptent également dans un environnement à humidité élevée ou qui font face à un cas de changement soudain de température.



