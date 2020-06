Apple Pay : Des réductions chez de nombreux commerçants

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Nouvelle opération Apple Pay, cette fois-ci elle est réservée uniquement pour les américains. Jusqu'au 1er juillet à 23h59, de nombreux commerçants proposent des promotions sur leur site ou leur application en ligne. Pour en profiter, il faudra payer via Apple Pay et saisir un code promotionnel !

Bénéficier d'avantage si vous avez Apple Pay

Apple essaie de faire connaître au maximum son service de paiement sans contact. Si de nombreuses personnes l'utilisent quotidiennement, pour d'autres Apple Pay est encore quelque chose d'inconnu.

Quel est donc le meilleur moyen pour motiver un utilisateur à payer ses achats via Apple Pay ? En lui proposant des promotions inédites bien sûr !



Aux États-Unis (et on espère bientôt en France), la firme de Cupertino a conclu plusieurs accords avec des commerçants que tout le monde connaît. Pour tout paiement avec Apple Pay, voici à quoi un américain peut profiter :

Burger King : Un Whooper à seulement 1$ dans l'application iOS pour tout achat avec Apple Pay

: Un Whooper à seulement 1$ dans l'application iOS pour tout achat avec Apple Pay Cole Haan (magasin de chaussures et d'accessoires pour homme et femme) : 20% de réduction et la livraison offerte avec le code APPLEPAY

(magasin de chaussures et d'accessoires pour homme et femme) : 20% de réduction et la livraison offerte avec le code APPLEPAY HBX (magasin de mode pour homme, femme et enfant) : 15% de réduction sur le streewear avec le code APPLEPAY

(magasin de mode pour homme, femme et enfant) : 15% de réduction sur le streewear avec le code APPLEPAY Oakley (magasin de lunette) : 25% de réduction pour tout achat de 100$ minimum via Apple Pay

(magasin de lunette) : 25% de réduction pour tout achat de 100$ minimum via Apple Pay Puma : 20% de réduction sur les chaussures, vêtements et plus encore avec le code APPLEPAY

: 20% de réduction sur les chaussures, vêtements et plus encore avec le code APPLEPAY Sunglass Hut (aucun rapport avec Pizza Hut, il s'agit d'un magasin de lunette) : 15% de réduction sur certains styles de lunettes avec le code APPLEPAY

(aucun rapport avec Pizza Hut, il s'agit d'un magasin de lunette) : 15% de réduction sur certains styles de lunettes avec le code APPLEPAY 1stdibs : (magasin de luxe dans les meubles, bijoux et décoration) : 100$ de crédit sur les produits de luxe quand vous dépensez minimum 500$ avec Apple Pay (code APPLEPAY obligatoire)

: (magasin de luxe dans les meubles, bijoux et décoration) : 100$ de crédit sur les produits de luxe quand vous dépensez minimum 500$ avec Apple Pay (code APPLEPAY obligatoire) Stadium Goods : 10% de réduction sur le stylet Street et la livraison est gratuite sur l'application dès confirmation de la commande via Apple Pay

À noter également que pour tout paiement via Apple Pay, vous avez la livraison offerte et les retours gratuits chez Calvin Klein, Cole Haan, Chico's, Soma, Tommy Hilfiger et White House Black Market.

Apple a minutieusement organisé ces partenariats pour mettre en avant son service de paiement sans contact.

La firme californienne veut à travers cette opération agrandir la part de marché d'Apple Pay face à ses concurrents comme Google Pay ou encore Samsung Pay.

On connait le potentiel du service d'Apple, surtout quand plusieurs centaines de millions d'iPhone circulent dans le monde avec des utilisateurs qui n'ont jamais utilisé Apple Pay.



Pour l'instant nous n'avons pas d'information sur l'aspect international de cette opération. Il se pourrait qu'Apple propose ces bons plans en Europe prochainement.



Source